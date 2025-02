BENGAL BJP MLAS STAGE-IN nas instalações da Assembléia contra o Governo de Mamata Banerjee

Líder da oposição na Assembléia Ocidental de Bengala Suvendhu Adhikari, BJP MLA Agnimitra Paul com o Partido de Protesto de Mlas de MLAS contra o governo do estado sobre o assunto de Saraswati puja, em Calcutá em 18 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Ani

Os legisladores do BJP liderados por Suvendu Adhikari na terça -feira (18 de fevereiro de 2025) organizaram uma sessão nas instalações da Assembléia Ocidental de Bengala em protesto contra a suposta política de apaziguamento do governo de Mamata Banerjee.

Gritando slogans como ‘Murti Bhangar Sarkar Aar Nei Darkar’ (Não queremos um governo que não possa parar o vandalismo dos Pandales de Puja), cerca de 30 legisladores do BJP foram mostrados nas escadas que levaram à entrada principal do salão da Assembléia.

Isso ocorre um dia depois que quatro legisladores do BJP, Adhikari, Agnimitra Paul, Bankim Ghosh e Biswanath Karak, foram suspensos na segunda -feira por suposto comportamento rebelde.

Em declarações aos jornalistas, Adhikari disse: “Não estamos lutando contra nenhuma comunidade. Somos contra esse governo, que não conseguiu impedir a vandalização dos ídolos de Durga, Lakshmi e Kartik em partes de Bengala nos últimos tempos”.

“Nós nos opomos à tentativa de prender Saraswati Puja em instituições educacionais. O governo do estado não tomou medidas contra os autores”, acrescentou.

Adhikari disse que o BJP MLAs celebraria uma sessão paralela fora da assembléia para destacar os problemas enfrentados pelo Estado sob o governo do TMC, incluindo os supostos esforços para suprimir os festivais da comunidade majoritária.

Em relação à moção de privilégio que o TMC e sua aceitação do presidente, Sr. Adhikari, comentou: “Esta casa foi suspensa três ou quatro vezes por esta casa, e os privilégios de privilégios já se moveram contra mim antes. Isso é porque eu tenho constantemente levantou minha voz contra as apaziguões do apaziguamento do partido no poder, da corrupção e das tentativas de reprimir a democracia.