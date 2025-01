Bengaluru é responsável por um quarto do volume total de transações de escritórios em 8 cidades até 2024: Knight Frank India

Bengaluru foi responsável por um quarto do volume total de transações de escritórios nas oito principais cidades do país durante o ano civil de 2024, a maior absorção anual de todos os tempos, com 18,1 milhões de pés quadrados, um aumento de 45% em relação aos 12,1 milhões de pés quadrados em 2023, segundo a consultoria imobiliária Knight Frank India relatou na segunda-feira.

Bengaluru também registrou um volume semestral de transações de escritórios de 9,7 milhões de pés quadrados no primeiro semestre do ano fiscal de 2024, superando o melhor anterior de 8,7 milhões de pés quadrados durante o mesmo período de 2021, disse.

De acordo com a última análise da Knight Frank, os Centros de Capacidade Global (GCCs) desempenharam um papel importante neste crescimento, com o seu volume de transações aumentando 145% ano a ano, de 3,8 milhões de pés quadrados em 2023 para 9,3 milhões de pés quadrados em 2024, constituindo mais de 50% do volume total de transações de escritórios na cidade.

Shantanu Mazumder, CEO de Bengaluru, Knight Frank India, disse: “Projetos importantes, como extensões de metrô e desenvolvimento de vias expressas, melhoraram a conectividade em Bengaluru, aumentando ainda mais a atratividade de micromercados como PBD (Peripheral Business District) Leste e PBD Norte. “Estas regiões beneficiaram de investimentos em grande escala em parques de escritórios e iniciativas de urbanização.”

A operacional Linha Roxa do metro e a construção em curso do corredor do metro Silk Board-Hebbal tornaram estes locais mais acessíveis, atraindo interesses e investimentos significativos dos ocupantes, acrescentou.

Mercado interno

O mercado residencial da cidade também atingiu o máximo de uma década em 2024, com vendas totais atingindo 55.363 unidades, disse Knight Frank. Os novos lançamentos no ano contribuíram com 56.014 unidades. Embora o segmento de preços de ₹ 50 lakh a ₹ 1 crore continuasse a contribuir mais para as vendas gerais com uma participação de 38%, a base deste segmento diminuiu 22%, de 26.836 unidades em 2023 para 21.000 unidades em 2024, a empresa observado.