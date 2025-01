Bengaluru em 80 histórias: Entrevista com os criadores do livro ‘BANGALOREAN’

A Bengaluru de hoje, em alguns aspectos, é uma cidade de contrastes, onde templos antigos ficam à sombra de parques tecnológicos reluzentes. Combina o charme do velho mundo do apelido de paraíso dos aposentados e a energia agitada de suas aspirações no Vale do Silício. Para contar a história, ou melhor, as múltiplas histórias da cidade e do seu povo, Kaveri Sinhji, uma antropóloga social, e Tania Singh Khosla, uma designer, lançaram um livro, BANGALOREANO. Melissa Parkerton e Farrah Gillani escreveram e as fotos foram tiradas por Katya Antoni e Chris Page.

O livro, publicado no início deste mês, é o culminar de conversas francas, retratos marcantes e um sentimento palpável de pertencimento. Mais de 80 pessoas aparecem no livro de 340 páginas, incluindo motoristas de riquixá, membros da realeza, empreendedores de tecnologia, assistentes sociais e artesãos.

Capa do livro BANGALOREANO | Crédito da foto: Arranjo Especial

Um projeto casual

A gênese de BANGALOREANO Foi orgânico, quase fortuito. “Quando começamos, não chamamos o projeto BANGALOREANO. Esse nome veio depois”, diz Kaveri. Inicialmente imaginou um trabalho antropológico: sem fotografias, apenas perfis escritos. No entanto, um encontro casual com a fotógrafa Katya Antoni mudou tudo. As imagens de Katya capturadas durante uma caminhada por Dhobi Ghat foram tão evocativas que Kaveri a convidou para participar do projeto. “Só depois de conversar com a Tania é que percebemos que nem sabíamos como chamar esse projeto. o nome BANGALOREANO “Ele veio depois que tudo acabou.”

Kaveri fala com carinho sobre as diversas pessoas que aparecem no livro. “Na verdade, foi mais fácil conseguir VIP para mim do que para CB Venkat Raju, que é tímido e introvertido e não quer ser o centro das atenções”, diz ele. Nomes importantes como Narayana Murthy e Kiran Mazumdar-Shaw eram surpreendentemente acessíveis. “Eles estão onde estão por uma razão, certo? Com eles não há demora. Foi fácil conseguir uma consulta, ir lá e fazer uma entrevista.”

Kaveri Sinhji e Tania Khosla | Crédito da foto: Arranjo Especial

A preparação foi fundamental. A equipe conduziu uma extensa pesquisa para fazer perguntas que não haviam sido feitas antes. “Sabíamos quais perguntas não haviam sido respondidas em domínio público. Também perguntamos a eles: ‘O que vocês nunca compartilharam?’”, Lembra Kaveri. Narayana Murthy, por exemplo, compartilhou seu plano de 12 pontos para Bengaluru, um plano para o futuro da cidade que nunca foi publicado antes, com uma condição: “Só permitirei que você me publique se você publicar meu plano”, ele insistiu. . .

O livro não descreve apenas titãs da tecnologia como Murthy ou Mazumdar-Shaw; também celebra as histórias dos bangaloreanos todos os dias. Do ceramista de Potter’s Town ao urbanista Naresh Narasimhan, a equipe BANGALOREAN escolheu cuidadosamente cada perfil para representar o espírito da cidade. Tania reflete sobre a profundidade emocional descoberta durante as entrevistas. “Kiran é uma amiga, mas algumas das coisas no livro, como ela falando sobre seu pai e seu papel fundamental em fazê-la acreditar que poderia fazer qualquer coisa, eram novas para mim.”

A honestidade dos sujeitos chamou a atenção de Tania e Kaveri. Por exemplo, Nikhil Kamath, cofundador da Zerodha, expôs suas vulnerabilidades. “Eu não sou nenhum santo. Não me faça parecer um santo. “Sou tão inseguro, ciumento e ambicioso quanto qualquer pessoa”, confessou. “A forma como as entrevistas foram conduzidas e a premissa do livro permitiram que as barreiras caíssem um pouco com as pessoas entrevistadas”, acrescenta Tania.

Uma fotografia do livro | Crédito da foto: Arranjo Especial

Evoluindo, mas enraizado

A jornada de criar BANGALOREANO Foi cheio de momentos emocionantes. Kaveri se lembra das reações emocionais dos sujeitos do livro quando viram suas histórias impressas pela primeira vez. “Suas reações, as lágrimas em seus olhos, nos comoveram.”

De acordo com Kaveri e Tania, BANGALOREANO É mais que um livro. É um projeto que nos convida a refletir sobre o que significa fazer parte de uma cidade em constante evolução mas enraizada na sua identidade.

“Se você olhar para a história de Bengaluru, verá que ela foi patrocinada pelos Reis para se tornar um centro de educação em todas as áreas, incluindo ciência, tecnologia, engenharia e medicina”, explica Kaveri. Esta fundação lançou as bases para a ascensão da cidade como o Vale do Silício do Oriente. Porém, ele ressalta que Bengaluru não perdeu sua essência. “Ontem mesmo ouvi alguém falar em se aposentar e escolher Bengaluru por causa do clima. Embora tenha se tornado um centro de emprego atraente, continua sendo um paraíso para os aposentados.”

