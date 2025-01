“Bengaluru está bem posicionada para se tornar o centro tecnológico do país”

O Instituto Internacional de Tecnologia da Informação de Bangalore (IIIT-B) tem estado na vanguarda da pesquisa relacionada às tecnologias digitais e na promoção da inovação para o bem público em geral. Apoiado pela capacidade de pesquisa do Instituto, o Centro de Inovação IIIT-B tem reunido academia, inovação e empreendedorismo, ao mesmo tempo que promove colaborações com o governo e a indústria.

Lakshmi Jagannathan, CEO do Centro de Inovação, acredita que a incubação não acontece dentro das quatro paredes de uma incubadora, mas fora, onde as conexões são construídas. “Se as startups conseguirem encontrar um mercado, todo o resto se encaixará”, diz Jagannathan, que acredita que as incubadoras podem desempenhar um papel crucial nisso.

Com O hindu Ela compartilha suas opiniões sobre como o Centro de Inovação é diferente, por que Bengaluru está prestes a se tornar o centro de tecnologia profunda do país e como as empresas podem ajudar abrindo seus laboratórios de P&D para startups de tecnologia profunda.

Como o Centro de Inovação do IIIT-B reúne os pontos fortes do IIIT-B para construir um ecossistema robusto de tecnologia profunda?

O mandato do Centro de Inovação é apoiar startups com ideias inovadoras, atrair mentores e acesso ao mercado para elas, e facilitar a propriedade intelectual dentro do campus para possibilidades de pesquisa translacional. Não é chamado de centro de incubação porque também acreditamos em inovar e trabalhar com empresas para facilitar inovações.

Qualquer coisa que tenha a ver com digital é o ponto forte do IIIT-B. O Centro de Inovação está altamente focado em apoiar inovações e startups no espaço digital. Essa é uma parte.

Em segundo lugar, o IIIT-B possui de 8 a 10 laboratórios/centros de pesquisa de excelência, administrados por professores e apoiados por vários governos, incluindo o Governo de Karnataka e o Governo da Índia. Queremos trabalhar em estreita colaboração com eles para ver como podemos nos alinhar com o seu trabalho, levá-los a aconselhar startups e comercializar pesquisas.

A incubação no Centro de Inovação é dividida em três categorias. Um deles é a pré-incubação, um programa de descoberta de clientes de seis meses para startups em estágio inicial. A segunda é a incubação, que dura de dois a três anos. Oferece um envolvimento mais profundo onde ajudamos startups com orientação, suporte tecnológico, acesso a clientes e conexões com investidores, pequenos financiamentos através de subsídios e programas governamentais, etc. A aceleração é para startups em estágio final. Nós os ajudamos a conseguir mais negócios e dinheiro.

Um pouco sobre alguns de seus programas.

Somos parceiros de incubação do RBI Innovation Hub e estamos executando um programa de pré-incubação para cerca de 30 startups de fintech.

Também estamos executando um programa de pré-incubação para 6 a 7 startups que estão criando soluções digitais para Organizações de Produtores Agricultores (FPOs) em Karnataka.

Com Nimhans estamos tentando fazer uma incubação. Lançamos um programa chamado Deep Enrichment and Engagement Program for Agile Startups (DEEPAS) na área de saúde mental e saúde cerebral. Agora estamos integrando de 5 a 6 startups que trabalharão em estreita colaboração com Nimhans. Eles concordaram em trazer seus médicos para trabalhar com as startups para testar e validar ideias. Algumas dessas soluções serão validadas nas clínicas da Karnataka Brain Health Initiative (KABI). Na próxima etapa, queremos obter declarações de problemas de Nimhans e identificar inovadores que possam criar soluções para eles.

Fizemos dois programas aceleradores no ano passado. Uma delas é sobre saúde digital, onde apoiamos cerca de 12 startups. Outra era sobre inteligência artificial e automação e se chamava Indústria 4.0. Este pode ser um dos primeiros programas desse tipo liderados pela indústria. Fizemos uma parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Bengaluru para o mesmo e todos os membros, incluindo TVS e Bosch, entre outros, concordaram em orientar startups.

As startups chegam ao Centro de Inovação principalmente por dois motivos: dinheiro e mercado. Nós do Centro de Inovação vemos se conseguimos gerar mercado para eles. Este mercado poderia ser composto por empresas como a TVS ou a Bosch ou hospitais como a Nimhans. Se as startups conseguirem encontrar o mercado, todo o resto se encaixará.

Qual a diferença do Centro de Inovação?

Na Índia existem quase 1.000 incubadoras. Existem mais de 100 incubadoras somente em Bengaluru.

Bengaluru está muito bem posicionada para se tornar o ecossistema tecnológico profundo do país. A tecnologia profunda requer muita pesquisa e desenvolvimento intensivos, academia, patentes e é um longo caminho. Por conta disso, a academia vai ganhando destaque aos poucos. As startups entendem que precisam de pesquisadores e acadêmicos que possam trabalhar com elas para desenvolver a propriedade intelectual necessária para construir tecnologia profunda.

O tipo de ecossistema em Bengaluru para tecnologia profunda é vibrante. Há mentoria pro bono disponível que não é vista em nenhum outro lugar. E como o digital permeia todos os aspectos da vida, o IIITB é provavelmente o único instituto em Bengaluru que pode aproveitá-lo em toda a sua extensão.

No Centro de Inovação conversamos com empresas interessadas em inovação e ansiosas por trabalhar com startups. Se tivermos que nos diferenciar e agregar valor às startups, será apenas encontrando negócios para elas. O capital não é um grande problema hoje. O acesso ao mercado, a validação do mercado, a ligação ao cliente e a capacidade de fazer negócios reais serão importantes. Então, podemos trazer esses mercados para as incubadoras? É isso que estamos analisando em termos gerais.

Qual a proporção de startups do IIIT-B no Centro de Inovação e como você vê as oportunidades de pesquisa translacional?

A criação de empresas IIIT-B no Centro ficaria em torno de 1-2%. Também atribuímos pesquisas do IIITB a startups externas.

As startups querem dinheiro e negócios, querem crescer rapidamente. Por outro lado, talvez um professor que esteja predominantemente interessado em pesquisa e não em negócios. É uma combinação ideal para uni-los. Se a pesquisa está disponível no campus em estágio POC ou MVP, por que reinventar a roda?

Hoje existem capitalistas de risco em busca de oportunidades de cocriação. Há um interesse crescente pela academia entre startups e investidores. Essas oportunidades não estavam disponíveis para a academia anos atrás. À medida que a tecnologia profunda ganha proeminência, a transição da investigação para a comercialização acelera-se.

Procuramos agora empresas que queiram trabalhar connosco na inovação da tecnologia digital em áreas que possam criar impacto social. Isso poderia ser saúde, educação, saneamento, higiene, empoderamento das mulheres…

Cerca de 70% da Índia está localizada em áreas rurais. E há problemas fundamentais a resolver em torno da água, da saúde, do saneamento, da higiene, das mulheres, do ambiente, da poluição, da sustentabilidade, etc. Isto também o torna um mercado muito bom para soluções tecnológicas focadas na sociedade.

As MPMEs são outra área interessante para nós. Muitas MPME estão a criar soluções inteligentes para uma produção inteligente, mas podem não ser muito boas em comunicação, PowerPoint ou Excel. Embora as startups sejam muito conhecedoras de tecnologia. Queríamos casar com os dois. Essa é mais uma coisa da nossa prioridade.

Quais são algumas áreas de melhoria para startups e incubadoras?

Um grande desafio é a validação e tração precoces.

Hoje em dia, há muito dinheiro do governo disponível para startups em estágio inicial. Subsídios de DST, DBT, Elevate, etc. Eles totalizam, cumulativamente, ₹ 50 lakhs. Com isso você chega ao estágio de MVP, mas depois disso o dinheiro fica escasso e muitas startups enfrentam dificuldades. Portanto, você precisa ter certeza de conversar com o cliente na fase inicial e validar sua ideia.

Por exemplo, muitos estão a criar soluções de cuidados de saúde sem sequer falarem com médicos ou clínicos. Finalmente, quando o colocarem no mercado, será rejeitado. Das 60 soluções que a NIMHANS usou para validações, eles disseram que apenas oito eram relevantes para eles. Isso significa que há 52 pessoas que estão construindo algo que não será utilizado por quem atua na área de saúde mental ou neurológica. Muito tempo e recursos são desperdiçados.

A segunda parte consiste em aproveitar as infra-estruturas e instalações de investigação existentes. O governo de Karnataka apresentou agora uma política muito boa para o CCG. Dos mais de 1.700 CCGs na Índia, muitos estão em Bengaluru e têm uma capacidade de investigação muito boa. Se esses GCCs e laboratórios corporativos de P&D puderem abrir suas capacidades de pesquisa para startups, design, prototipagem, fabricação de pequenos lotes, etc. destes últimos, poderão ser realizados nestas instalações.

Um dos maiores desafios atuais para a tecnologia profunda é o acesso a instalações de P&D. Eles não precisam de infraestrutura de capital; Eles precisam de acesso a infra-estruturas de capital. Grande parte do dinheiro dos esquemas de incubadoras governamentais vai para a criação de infra-estruturas de capital. Isto não é necessário.

Em vez de todos criarem um laboratório, deveríamos ter uma instalação centralizada que todas as startups pudessem usar; Ou entre em contato com empresas que estão prontas para abrir suas instalações. Acho que as empresas estão prontas para se abrir e isso pode resolver um grande problema para as startups de tecnologia profunda. Muitos deles, especialmente aqueles que constroem produtos ou hardware, vão para a China ou Taiwan para projetar chips, fabricar pequenos lotes, etc. Mas essas instalações estão disponíveis para empresas aqui. Muitas empresas também estão analisando como podem trabalhar com startups com base em seus negócios. Devemos aproveitar isso.

As incubadoras também precisam ser mais proativas em sair e construir mais conexões. A incubação não acontece dentro de quatro paredes, acontece fora.