Benny Blanco está ‘tão assustado’ Selena Gomez vai deixar isso

Benny Blanco Recentemente ele abriu sobre seu relacionamento com sua noiva Selena Gomezrevelando alguns sentimentos vulneráveis ​​que você tem sobre o seu futuro. Em uma entrevista sincera, o produtor musical compartilhou sua profunda admiração por Gomez, enquanto expressava seus medos e inseguranças que cercam seu relacionamento.

Aqui está uma olhada mais próxima do que Blanco tinha a dizer sobre seu relacionamento com a estrela pop.

Benny Blanco revela por que ele tem medo de que Selena Gomez o deixe

Benny Blanco revelou recentemente alguns de seus pensamentos mais profundos sobre seu relacionamento com Selena Gomez, incluindo alguns medos inesperados sobre seu futuro juntos. Em uma entrevista sincera com Revista de entrevistaBlanco compartilhou que muitas vezes está preocupado que Gomez possa um dia mudar de idéia sobre seu relacionamento. Apesar de seu vínculo estreito, ele admitiu que às vezes não pode evitar se sentir ansioso por seu compromisso.

Blanco disse: “Estou com tanto medo de que ele só acorde e diga: ‘O quê? Não.'” Gomez garantiu e disse: “Você está pego comigo”. O cantor também o chamou de “muito romântico”. Na entrevista, o produtor musical falou sobre seu relacionamento, enfatizando como eles sempre se apoiam. Blanco disse: “Não há ego entre nós. Ela está orando para vencer e estou orando para ganhar.

O casal também discutiu seu longo álbum, eu disse que te amo primeiro, pronto para cair em 21 de março. White e Gomez estavam inicialmente preocupados com a colaboração, mas fizeram um pacto para parar se as coisas se tornassem desconfortáveis ​​ou “estranhas”. Apesar do primeiro “nervosismo”, o álbum “caiu com muito trabalho e amor”, disse Blanco. O primeiro single, “Scared of Loving You”, já está disponível, e os fãs podem pré-encomendar produtos exclusivos para comemorar o lançamento. Alguns dias atrás, Gomez levou Redes sociais Expressando sua emoção pelo álbum e compartilhando o quão especial é o projeto para ela.