Berlim na praça contra Merza: “Salve a parede do AFD AFD”

Os protestos na Alemanha não são atormentados depois que a tempestade divulgou a decisão do líder da CDU, Friedrich Merz, de votar na lei de imigração usando o apoio ultra -eixo. Três semanas após a votação, Berlim está se preparando para a mobilização em massa para repetir o claro “não” a qualquer abertura do FD. No evento, do slogan “” Rebelião de pessoas decentes: somos Brandmauer! ”(Ou seja, o” Muro de Proteção “contra o Extremo Ultra -Aaterador) deve estar mais de 20.000 pessoas entre as intervenções mais esperadas, a intervenção de Michel Friedman, um advogado e filósofo judeu que se despediu após quarenta anos como sinal de protesto contra buracos de FD. e lutar contra o racismo e o extremismo da lei.

A CDU de Merz Urders não funcionará com o ultradestre de AFD ‘



“Já foi dito várias vezes: não haverá cooperação entre nós e AFD. Estamos lutando pela maior parte do nosso sistema democrático”. É isso que o chefe da CDU Friedrich Merz, chanceler do chanceler da votação em 23 de fevereiro, disse, falou e falou para imprimir nos arredores do centro onde o partido da CDU ocorreu amanhã. Sobre a questão de saber se ele aceitará os votos da AFD para abordar a maioria que respondeu: “Não” e acrescentou que poderia “garantir -lhe”. Nas lições em que uma grande manifestação contra o ultra-direito começará e protegerá o chamado Brandmauer, o cordão de saúde das páginas anti-AFD, Merz também explicou que, no momento, a dificuldade de alcançar a maior parte do parlamento no Parlamento Depende do fato de que o governo entrou em colapso.

A CSU fecha a porta para os ultra -prisioneiros, “sem contrato com AFD”



Markus Söder, governador da Baviera e líder da CSU, Friedrich Merz CDU, fecha a porta para um possível eixo com Ultradestr. “O sindicato e eu pessoalmente garantimos: não haverá absolutamente nenhuma cooperação com a AFD. A Lei Anti-Imigração e também conta com o suporte a DF. Söder definiu as alternativas de Für Deutschland “principalmente” Partido Radical “radical e inconstitucional, que pode causar” enormes danos “à Alemanha com planos absurdos. Ele lembrou que o AFD “quer ir da OTAN, UE e EUR. Destruiria economicamente ao nosso país e colocaria em risco nossa segurança. Apenas a Rússia ficaria feliz. É por isso que ficamos: nunca com a AFD ”, disse o líder da Baviera. No entanto, o líder da CSU impediu os aliados de Merz sobre o problema da migração e a necessidade de asilo. Entre os francos de atiradores que jogaram firmemente nos migrantes no Bundestag, eles sublinharam Söder, “não eram representantes da CSU”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA