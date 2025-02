Bernie Sanders: “Trumpismo não acredita na democracia”

O senador Bernie Sanders (i-Vt.) Organizará eventos básicos após o segundo mandato do presidente Trump, buscando combater as mudanças nas quais Trump está marcando porque “o trumpismo não acredita na democracia”.

“Por que, neste momento, estamos fazendo reuniões da cidade em todo o país, especialmente em áreas conservadoras? A resposta é óbvia “Sanders escreveuEm um artigo de opinião no The Guardian. “O Trumpismo não será derrotado por políticos dentro do cinturão da DC”.

Sanders disse que organizará eventos em Omaha, Nebrases e Iowa City, Iowa, para falar com pessoas que dizem “não autoritarismo” e recentes cortes recentes federais de Trump.

“O Trumpismo pode ser derrotado? Absolutamente! Mas, se vamos fazer isso acontecer, precisamos saber exatamente o que enfrentamos e como podemos seguir em frente ”, escreveu Sanders.

O senador destacou a proximidade de Trump com o bilionário tecnológico Elon Musk e as despesas federais de sua eficiência do departamento do governo. Ele também destacou o movimento da mídia por trás de Trump, incluindo Fox News e Musk, que possuem a plataforma social X.

Sanders apontou a publicação recente de Trump, na qual ele comparou com o imperador francês Napoleon Bonaparte. O presidente publicou: “Aquele que salva seu país não viola nenhuma lei”, uma frase atribuída ao líder francês do século XIX.

“O Trumpismo não acredita na democracia ou no estado de direito. Trump publicou recentemente: “Quem salva seu país não viola nenhuma lei”, disse Sanders. “Em outras palavras, Trump acredita que pode fazer o que quiser por qualquer motivo. Você pode ignorar o Congresso ou os tribunais. Ele está acima da lei.

Sanders escreveu que há desafios reais enfrentados pelos americanos e Trump não são abordados.

“Nossa luta, a luta do povo americano é proteger a democracia e o estado de direito. Igualmente importante, devemos terminar a oligarquia e criar uma economia que funcione para todos, não apenas para alguns ”, disse Sanders.

As manifestações na segunda -feira, que foi o Dia dos Presidentes, protestaram contra a presidência de Trump e se opunham ao papel de Musk como um funcionário escolhido pela ONU. As batalhas legais também estão sendo desenvolvidas nos tribunais, com dezenas de demandas apresentadas.

Os juízes federais interromperam várias das extensas ordens executivas de Trump. O procurador -geral de Connecticut, William Tong (D), argumentou que o papel de Musk está evitando a Constituição e sua cláusula de nomeação.

Sanders enviou um grito de reunião a americanos que procuram se envolver e inspirar.

“Este é um momento perigoso na história americana”, concluiu. “Vamos nos mudar juntos.”

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

Fonte