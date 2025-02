O secretário do Tesouro, Scott Besent, disse que um acordo americano de Urbrain com “empresas estratégicas de minerais, energia e estatal” tem uma garantia de segurança econômica “implícita”.

“Este acordo faz parte da estratégia de negociação de longo prazo do presidente Trump pela paz entre a Ucrânia e a Rússia e … deixe os ucranianos retornarem … para … uma existência pacífica”, disse Best a Maria Bartyrome, da Fox News. Em “Domingo de manhã Futures”.

“Então, a primeira parte disso é uma associação entre a Ucrânia e os Estados Unidos que envolve minerais estratégicos, energia e empresas estaduais onde estabelecemos uma associação e estamos apenas ansiosos”, continuou ele.

Best acrescentou mais tarde que o acordo apresenta “uma garantia implícita de que, se os Estados Unidos da América estão fortemente investidos no futuro econômico … eu chamo isso de garantia de segurança econômica”.

“Quanto mais ativas as empresas americanas no campo, mais interesse que os Estados Unidos têm no futuro da economia ucraniana funcionando bem, mais segurança cria para o povo ucraniano e o … mais alto é o desempenho do contribuinte do os Estados Unidos ”, continuou o Secretário do Tesouro.

Na semana passada, Best foi para a Ucrânia e se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“A segurança é importante. Moscou e seus aliados não podem obter controle sobre a Ucrânia, e isso significa que devemos trabalhar juntos, para ir ao mundo livre ”, disse Zelensky na plataforma de mídia social X na reunião com o Secretário do Tesouro.

The New York Times Ele relatou que As autoridades americanas estão recentemente inclinadas na direção de uma proposta em que os Estados Unidos recebem metade de toda a renda dos recursos naturais ucranianos, juntamente com os lucros através de portos e outras infraestruturas.

