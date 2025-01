Bessent vai alienar ativos no caminho para o Tesouro líder

O secretário do Tesouro escolhido pelo presidente eleito Trump, Scott Bessent, planeia desinvestir em fundos e outros investimentos enquanto se prepara para assumir o cargo de principal responsável económico do país.

Num acordo divulgado no sábado pelo Gabinete de Ética Governamental antes da audiência de confirmação de Bessent na quinta-feira, ele delineou os seus planos.

Bessent, um gestor bilionário de fundos de hedge, também compartilhou suas divulgações financeiras antes da audiência no Senado no final desta semana. Geralmente, os altos funcionários do governo devem divulgar as suas participações e desinvestir naquelas que possam causar um conflito de interesses.

“Caso surja um conflito de interesses real ou potencial durante a minha nomeação, consultarei um oficial de ética da agência e tomarei as medidas apropriadas para resolver o conflito, como a recusa do assunto específico ou o desinvestimento de um ativo”, escreveu Bessent.

Bessent disse que renunciará ao cargo no Key Square Group assim que for confirmado pelo Senado. Ele disse que também venderia sua participação na empresa “o mais rápido possível”. Bessent disse que também renunciaria a seus cargos em outras empresas e fundações.

Os documentos mostram a extensão dos activos e investimentos de Bessent, que parecem exceder 700 milhões de dólares. Ele revelou que possui propriedades em Dakota do Norte e nas Bahamas, cada uma das quais pode valer até US$ 25 milhões. O New York Times noticiou.

Bessent lideraria a equipa económica de Trump, que terá a tarefa de implementar o seu plano de tarifas elevadas, que deverá abalar o comércio global.

Fonte