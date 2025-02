‘Beyond Bengaruru Cluster Seeed Fund’ para incentivar novas empresas em Mesuruu, Hubbali e Mangaluuruuu

O governo do estado anunciou a criação do Fundo de Cluster de Bengaluru de BONDER de rúpias de ₹ 75 milhões para incentivar novas empresas em Mysuru, Hubballi e Mangaluru.

“Este será o fundo inicial a promover empreendedores a investir nas três cidades. Uma quantia de ₹ 20 milhões de rúpias será reservada para 2024-2025 e as rúpias de ₹ 55 milhões estarão disponíveis em 2025-2026 ”, disse o ministro de Assuntos Parlamentares e Assuntos Parlamentares, enquanto informa os jornalistas sobre as decisões do Gabinete.

Ele também disse que um futuro Accelerator Lab 2.0 Semiconductor 2.0 será estabelecido a um custo de ₹ 79,8 milhões de rúpias das quais o governo do estado investiria 50 milhões de rúpias e o restante seria assumido pelo centro. Ele disse que o laboratório seria estabelecido sob a lei das empresas por um período entre 2025 e 2030.

O gabinete também aprovou emendas à Lei dos Brokers de Karnataka, a lei de prevenção de juros exorbitantes de Karnataka e a lei dos emprestadores de dinheiro para trazer punições e multas criminais de acordo com o empréstimo micro de Karnataka e empréstimos pequenos (prevenção de ações coercitivas), 2025 , recentemente promulgado.

Para segurança da água

O plano de ação e a proposta de propostas flutuantes também foram liberadas para ser 16 obras no projeto de desastre e resiliência de 2.000 milhões de rúpias financiadas pelo Banco Mundial para a cidade de Bengaluru. Desenvolvimento integral do terreno da exposição de Mysuru a um custo de ₹ 20 milhões de rúpias, o desenvolvimento do templo Renuka Yellamma em Soundatti, o templo Chamundeshwari em Mysuru e o templo de Papanash em Bidar.

O gabinete também pediu ao vice -ministro DK Shivakumar, Grupo de Ministros, incluindo obras públicas e ministros da RDPR, para estudar as recomendações feitas por um comitê sobre a preparação de estimativas para obras cívicas.