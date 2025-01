Beypore International Water Fest começando em 4 de janeiro

Todos os preparativos estão em vigor para a quarta edição do Festival Internacional da Água de Beypore, que começa em Beypore, em Kozhikode, no sábado (4 de janeiro).

O festival de dois dias com diversas atividades de aventura aquática, festival gastronômico, festival de pipas, show de drones e atividades culturais na Marina de Beypore e na Praia de Chaliyam é organizado pelo Departamento de Turismo e pelo Conselho de Promoção Turística do Distrito.

As atividades aquáticas incluem caiaque sentado, vela, pesca, demonstração de flyboard, corrida de barco, paramotor, surf, lançamento de rede, corrida de barco e para-rigging. O Dornier Art Crafts da Guarda Costeira passará pelo local nos dois dias. Os navios da Guarda Costeira e da Marinha também estarão abertos ao público no porto.

O festival gastronômico começou no Parisons Ground no dia 27 de dezembro e vai até domingo.

O show de drones acontecerá entre 19h30 e 20h30. Será seguido por um programa musical dirigido pelos cantores KS Harishankar e Jyotsna Radhakrishnan.

O tráfego de e para Beypore foi severamente regulamentado devido ao festival. Foram feitos arranjos de estacionamento em quatro locais diferentes. Os veículos vindos da BC Road terão que estacionar no miniestádio, enquanto os da cidade de Kozhikode poderão estacionar no terreno do GVHSS. Dois terrenos foram montados perto do porto para os veículos que chegam à cidade de Beypore. Os veículos vindos da Payyanakkal OM Road terão que estacionar no terreno de Kallingal.

Cerca de 75 autoriquixás estarão em serviço entre o estacionamento e a cidade de Beypore. No entanto, os hóspedes serão transportados por água para evitar congestionamentos.

Para facilitar o transporte, o serviço Jhankar via Chaliyar entre Beypore e Chaliyam foi estendido até as 22h. Um Jhankar adicional foi trazido de Kochi.

Uma clínica médica em tempo integral será aberta perto da marina para atender às necessidades médicas dos turistas. Cerca de 750 policiais foram trazidos de diferentes partes do estado para garantir a segurança. Uma cidade de vigilância, vigilância por drones, CCTV nos principais locais e instalações de comunicação sem fio foram organizadas. Além da polícia, 280 voluntários também estarão de plantão. Entretanto, a Guarda Costeira, a Polícia Portuária e a Procuradoria das Pescas Marítimas protegerão a costa e o mar. Barcos, botes, ambulâncias marítimas e bombeiros Dinky boats também estarão disponíveis para transporte de emergência.