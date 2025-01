Bhad Bhabie revela que fez uma cirurgia no nariz em meio ao tratamento do câncer

Bhad Bhabie revelou recentemente no Instagram que receberá um cirurgia de nariz. No entanto, a sua revelação rapidamente provocou reações negativas entre os seus seguidores. O rapper não aceitou as críticas à toa e esclareceu a verdade em novas postagens no Instagram. Agora, muitos estão curiosos para saber o que exatamente aconteceu.

Neste artigo, nos aprofundaremos nos detalhes da plástica no nariz de Bhad Bhabie no meio de seu tratamento contra o câncer.

Bhad Bhabie faz plástica no nariz em meio a tratamento de câncer

Bhad Bhabie, o rapper de 21 anos, recentemente falou sobre ter sido submetido a uma cirurgia no nariz durante um tratamento contra o câncer. Em uma postagem sincera no Instagram, ela compartilhou imagens de antes e depois de seu nariz, mostrando hematomas visíveis da cirurgia. O rapper escreveu brincando: “Dia 6! A plástica no nariz não é para os fracos! enquanto documenta o processo de recuperação. Apesar de enfrentar reação negativa por ter se submetido a uma cirurgia durante o tratamento do câncer, ela defendeu sua decisão afirmando que ela havia sido “autorizada pelo (seu) médico”.

Respondendo às críticas, Bhad Bhabie abordou a situação em suas histórias no Instagram. Ela escreveu: “Não sei quem lhe disse que você não pode fazer uma cirurgia quando tem câncer. Meu médico me autorizou a cuidar do negócio que lhe paga.” Ela expressou ainda sua frustração, acrescentando: “Mentir sobre a cirurgia plástica é um problema e claramente dizer a verdade sobre fazê-la também é. Eu escolho falar abertamente com todos vocês sobre o que fiz e mfs (sic) ainda faz da merda um problema. “Vocês estão todos loucos.” A rapper também acabou com os rumores de que tem câncer de mama e explicou que o tipo de câncer que tem não foi revelado.

Bhad Bhabie já havia respondido às críticas online sobre sua perda de peso em novembro de 2024. Ela esclareceu que sua aparência se devia aos medicamentos para tratamento do câncer, explicando: “Lamento que meus medicamentos contra o câncer me tenham feito perder (sic) peso”. A rapper garantiu a seus seguidores que estava trabalhando para recuperá-lo.