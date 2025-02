“Que empolgação, eu não quero esse momento, é inacreditável que emoções Sanremo!” No festival de 2013 foi um convidado da Fabio Fazia: “Sou divertido, tenho certeza de que me diverti muito este ano”, diz ele. “Obrigado Carlo, ele me deixou sair em frente a Malgioglio porque você saberá que as penas as copiaram de mim.” “Será uma boa aparência”, sorri o diretor de arte. “E eu ganho, mas vence a compaixão”, enfatiza o melhor modelo.

Reprodução reservada © Copyright ANSA