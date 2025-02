Bianca Censori enfrenta uma reação violenta para sua roupa de 2025 Grammys

Bianca Censori’s Grammys 2025 ATUEND Ele causou uma reação intensa depois de caminhar pelo tapete vermelho com um vestido transparente com Kanye West. O casal, que de acordo com os relatórios “sem convite”, deixou o local após sua breve aparição. Enquanto sua saída levantou as sobrancelhas, foi a escolha ousada da moda de Censori que realmente acendeu a controvérsia. Muitos criticaram sua roupa como inapropriada, e alguns até questionam se poderiam enfrentar consequências legais.

Bianca Censori enfrenta uma reação violenta por sua roupa quase nua

Desde que se casou com Kanye West, Bianca Censori chegou constantemente às manchetes para suas ousadas eleições de moda. No entanto, seu quase nu no Grammy 2025 trouxe as coisas para outro nível.

Ye e Bianca chegaram ao evento com trajes negros correspondentes. Enquanto posam para os fotógrafos, eles pareciam falar sobre como prosseguir com a postura. Momentos depois, Bianca virou as costas e abriu seu casaco de pele preta, revelando o completo Vestido transparente abaixo.

Logo após o tapete vermelho, Ye e Censori foram embora, o que levou a platéia a assumir que o casal foi escoltado. Mais tarde, uma fonte declarou que o casal de celebridades foi por conta própria.

O rapper também compartilhou a roupa de Censori em um post do Instagram agora eliminado com a legenda, “Haute Couture Grammy Dress para a mulher mais bonita do meu amor, minha melhor amiga, minha esposa”. (através Outdoor)

As redes sociais explodiram com críticas sobre o aspecto do Bianca Censori Grammys. Muitos usuários consideraram a roupa inadequada, principalmente em um evento de alto nível com um público diversificado. Um X (anteriormente Twitter) O usuário escreveu: “Todos os comentários estão agindo assim é divertido. Bianca está completamente nua e há crianças presentes? Isso não é um crime grave? Eu odeio ser essa pessoa, mas imagine se fosse um homem.

Outros expressaram preocupação com o poço de Bianca, com um usuário escrita“Eu realmente espero que o #BianCensori nunca precise tentar encontrar um emprego normal em sua vida. Talvez ela esteja feliz (embora seus olhos não mostrem isso), mas acho que para alguém que tinha muitas coisas para ela, ela está deixando um homem muito instável limitar o que o resto de sua vida poderia ser.

A reação violenta até levou alguns a se perguntar se ações legais poderiam ser tomadas contra ela. No entanto, de acordo com as fontes do Departamento de Polícia de Los Angeles, ninguém da Crypto.com arena fez nenhuma queixa formal sobre a roupa de Censori no domingo à noite, Tmz relatado.

As fontes também apontaram que os funcionários da AEG e a academia de gravação tinham segurança quando Kanye e Bianca apareceram no evento.