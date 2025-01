Biden: 6 de janeiro nos lembra que a democracia ‘nunca está garantida’

O presidente Biden disse em um artigo de domingo para o The Washington Post que o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA lembra aos americanos que a democracia “nunca está garantida”.

“Devemos nos comprometer a lembrar o dia 6 de janeiro de 2021 todos os anos. Lembre-se disso como um dia em que a nossa democracia foi testada e prevaleceu. Para lembrar que a democracia, mesmo nos Estados Unidos, nunca está garantida”, disse Biden. ele disse no artigo do Post.

“Nunca devemos esquecer que é a nossa democracia que torna tudo possível: as nossas liberdades, os nossos direitos, os nossos sonhos”, acrescentou. “E cabe a cada geração de americanos defendê-lo e protegê-lo.”

Segunda-feira marca quatro anos desde o ataque de 6 de janeiro. O presidente eleito Trump prometeu conceder clemência aos manifestantes que apareceram no Capitólio naquele dia em que o Congresso certificou a vitória de Biden nas eleições de 2020. O presidente eleito também deu a entender que alguns indultos poderiam ser concedidos nas primeiras horas de sua segunda eleição. prazo.

“Insurgentes violentos atacaram o Capitólio, ameaçaram a vida de autoridades eleitas e agrediram corajosos policiais”, disse Biden sobre o ataque de 6 de janeiro. “Deveríamos estar orgulhosos de que a nossa democracia tenha resistido a este ataque. E deveríamos estar felizes por não vermos um ataque tão vergonhoso novamente este ano.”

“Mas não devemos esquecer. Devemos lembrar-nos da sabedoria do ditado que diz que qualquer nação que esqueça o seu passado está condenada a repeti-lo. “Não podemos aceitar uma repetição do que aconteceu há quatro anos”, acrescentou.

Também no domingo, a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi (D-Califórnia), disse que a violência do ataque ao Capitólio “não terminou naquele dia”.

“Ainda não acabou”, disse Pelosi a Margaret Brennan, da CBS News, no programa “Face the Nation”. “Como vocês sabem, (o presidente eleito Trump) apelou a essas pessoas para que continuassem com a violência, meu marido foi vítima de tudo isso e ainda tem feridas desse ataque.”

