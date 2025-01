Biden: a decisão de Zuckerberg de encerrar a meta-verificação de fatos é ‘verdadeiramente embaraçosa’

O presidente cessante, Biden, opinou sobre a decisão do CEO Mark Zuckerberg de encerrar os programas de verificação de fatos nas plataformas Meta, chamando-a de uma escolha “verdadeiramente vergonhosa”, já que “dizer a verdade é importante”.

“A ideia de nos afastarmos da verificação de factos e de não reportarmos nada que tenha a ver com discriminação relativamente… considero-a contrária à justiça americana. Dizer a verdade é importante”, disse Biden aos repórteres na sexta-feira, durante uma inesperada e rara sessão de perguntas e respostas na Sala Roosevelt.

“Não sei do que se trata, é completamente contrário ao que são os Estados Unidos”, acrescentou. “Queremos dizer a verdade. “A ideia de que um bilionário pode comprar algo e dizer que não vai verificar os fatos, e então milhões de pessoas lêem, acho que é realmente embaraçoso.”

Zuckerberg anunciou em um vídeo na terça-feira que o Meta removeria o recurso de verificação de fatos, além de alterar outras políticas de moderação de conteúdo, em suas plataformas, incluindo Facebook, Instagram e Threads, que hospedam bilhões de pessoas diariamente.

“Primeiro, vamos livrar-nos dos verificadores de factos e substituí-los por notas comunitárias do tipo X, começando pelos EUA”, disse o bilionário da tecnologia, acrescentando que a eleição presidencial de 2024 foi a principal razão para a decisão.

“As recentes eleições também parecem um ponto de viragem cultural no sentido, mais uma vez, de dar prioridade ao discurso”, disse Zuckerberg. “Portanto, estamos voltando às nossas raízes e nos concentrando na redução de erros, na simplificação de nossas políticas e na restauração da liberdade de expressão em nossas plataformas”.

Biden disse durante uma entrevista ao USA Today, publicada na quarta-feira, que seu maior arrependimento é não ter sido capaz de combater a desinformação, incluindo as afirmações de seu ex-rival político e sucessor, o presidente eleito Trump.

Durante sua aparição no “The Joe Rogan Experience” na sexta-feira, Zuckerberg afirmou que os atuais funcionários do governo “xingariam” e “gritariam” com os funcionários da Meta quando eles discordassem do pedido de remoção do governo em relação ao conteúdo relacionado à pandemia de COVID-19.

Antes da posse de Trump em 20 de janeiro, Meta fez algumas mudanças internas importantes. A gigante da tecnologia disse aos trabalhadores na sexta-feira que também retiraria a sua equipa de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e reverteria programas relacionados, citando a evolução do “cenário jurídico e político” no país.

