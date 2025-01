Biden adia viagem à Itália em meio a incêndios devastadores em Los Angeles

O presidente Biden não viajará mais para a Itália neste fim de semana, devido aos incêndios no condado de Los Angeles, disse a Casa Branca na quarta-feira.

“Depois de regressar esta tarde de Los Angeles, onde hoje se reuniu com a polícia, bombeiros e pessoal de emergência que lutavam contra os incêndios históricos que assolavam a área e aprovou uma declaração de grande desastre para a Califórnia, o presidente Biden tomou a decisão de cancelar a sua próxima viagem à Itália. “Continuaremos focados em liderar toda a resposta federal nos próximos dias”, disse a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre em comunicado.

Biden estava programado para viajar para a Itália na quinta-feira, onde se encontraria com a primeira-ministra Giorgia Meloni e o Papa Francisco no Vaticano.

Pelo menos cinco pessoasforam assassinadose milhares de pessoas foram forçadas a evacuar enquanto os incêndios se espalhavam por partes do condado de Los Angeles esta semana, com ventos fortes complicando ainda mais os esforços para suprimir os incêndios.

Biden se reuniu com os bombeiros e o governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), na manhã de quarta-feira, durante um briefing em um corpo de bombeiros em Santa Monica, Califórnia, onde descreveu os incêndios como “impressionantes” e prometeu o total apoio do governo federal.

Os bombeiros estão lutando contra três incêndios distintos no condado de Los Angeles, disseram autoridades. O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Tony Marrone, disse a Biden que o departamento estava recebendo assistência de bombeiros no Arizona, Nevada, Oregon e Washington.

A Casa Branca disse que estava aumentando os recursos para as áreas afetadas da Califórnia, incluindo cinco aviões-tanque do Serviço Florestal dos EUA, 10 helicópteros federais de combate a incêndios e dezenas de caminhões de bombeiros do Serviço Florestal.

