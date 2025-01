Biden alerta sobre formação de oligarquia nos EUA durante discurso de despedida na Casa Branca

O presidente Biden usou seu discurso de despedida no Salão Oval na quarta-feira para alertar os americanos sobre uma oligarquia que está se formando nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que emite alertas sobre outras ameaças à nação enquanto se prepara para deixar a Casa Branca.

Depois de elogiar algumas das suas realizações e elogiar o cessar-fogo que surgiu entre Israel e o Hamas naquele dia, Biden, num discurso no horário nobre, voltou a sua atenção para “algumas coisas que me preocupam muito”.

“Hoje, está a tomar forma nos Estados Unidos uma oligarquia de extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça toda a nossa democracia, os nossos direitos e liberdades básicos e uma oportunidade justa para todos progredirem”, disse Biden.

“Vimos as consequências em toda a América e já as vimos antes”, acrescentou Biden.

Ele usou o seu discurso para alertar de forma mais ampla sobre os riscos de concentrar o poder nas mãos de alguns indivíduos ou empresas. Ele falou de um “complexo tecnológico-industrial” e pediu uma emenda constitucional para garantir que os presidentes não fiquem imunes a processos por crimes cometidos no cargo.

“Numa democracia, existe outro perigo para a concentração de poder e riqueza”, disse Biden. “Isso corrói o senso de unidade e propósito comum. Causa desconfiança e divisão. Participar na nossa democracia torna-se cansativo e até desiludido. Temos que continuar participando do processo.”

Os comentários de Biden foram feitos no momento em que o presidente eleito Trump se prepara para assumir o cargo após a sua vitória decisiva em novembro contra o vice-presidente Harris, que assumiu a nomeação democrata quando o presidente desistiu da disputa. Biden pintou repetidamente Trump como uma ameaça à democracia durante a campanha eleitoral e alertou que os seus planos económicos beneficiariam esmagadoramente as grandes empresas e os muito ricos.

Mas o seu discurso de despedida foi a primeira vez desde a eleição que Biden revisitou esses avisos sombrios, depois de receber Trump na Casa Branca após a eleição e prometer uma transição pacífica de poder.

Biden não nomeou Trump durante seu discurso.

Mas um dos conselheiros mais influentes de Trump é o bilionário Elon Musk, que foi encarregado de cortar gastos e regulamentações governamentais. Outros bilionários da tecnologia, incluindo Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, viajaram para a Flórida para se encontrarem com Trump nas últimas semanas e expressaram um desejo maior de trabalhar com o novo presidente.

Nas suas outras advertências, Biden disse que a desinformação e a desinformação são os maiores problemas que o público americano enfrenta e apelou às empresas tecnológicas para acabarem com os programas de verificação de factos. O CEO da Meta, Zuckerberg, anunciou na semana passada que sua empresa, dona do Facebook e do Instagram, encerraria seu programa de verificação de fatos.

“Os americanos estão a ser enterrados numa avalanche de desinformação e desinformação, facilitada pelo abuso de poder. “A imprensa livre está desmoronando, os editores estão desaparecendo, as redes sociais estão desistindo da verificação de fatos”, disse Biden. “A verdade é sufocada por mentiras, tanto pelo poder como pelo lucro.”

Ele também alertou sobre a inteligência artificial e reiterou seu apoio à proibição do Congresso da negociação de ações.

O presidente encerrou seus comentários (e encerrou cinco décadas de serviço público que culminaram em seu único mandato como presidente) com um apelo aos americanos para que protejam a ideia de nação.

“Depois de 50 anos de serviço público, dou minha palavra, ainda acredito na ideia da situação desta nação. Uma nação onde a força das nossas instituições e o carácter do nosso povo são importantes e duram muito”, disse ele. “Agora é sua vez de ficar de guarda. Que todos vocês sejam os guardiões da chama. Que você mantenha a fé. Eu amo a América, você também ama.

Ao longo de seus comentários, o presidente também se referiu à importância da democracia.

“O nosso sistema de separação de poderes, controlos e equilíbrios, pode não ser perfeito, mas sustentou a nossa democracia durante 250 anos, mais tempo do que qualquer outra nação na história que tenha tentado uma experiência tão ousada”, disse ele.

“Desejo sucesso à próxima administração porque quero que a América tenha sucesso”, acrescentou, referindo-se à administração Trump.

O presidente começou e terminou o seu discurso com a imagem da Estátua da Liberdade, destacando o simbolismo do marco de Nova Iorque que foi construído por muitas pessoas e oscila “alguns centímetros, mas nunca cai no riacho abaixo”.

O presidente foi acompanhado no Salão Oval pela primeira-dama Jill Biden, Harris e pelo segundo cavalheiro Doug Emhoff. O filho de Biden, Hunter Biden, e sua família também estiveram presentes, assim como cerca de meia dúzia de altos funcionários do governo, incluindo a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre, o chefe de gabinete Jeff Zients e o conselheiro sênior Bruce Reed.

