Biden assina projeto de lei da Previdência Social e diz que aposentados americanos merecem “segurança econômica e dignidade”

O presidente Biden assinou no domingo um projeto de lei da Previdência Social que revoga dois estatutos que diminuíram os pagamentos aos trabalhadores do setor público, incluindo bombeiros e professores, durante anos.

“O projeto de lei que estou assinando hoje é uma proposta simples”, disse Biden antes de assinar a Lei de Justiça da Previdência Social. “Os americanos que trabalharam arduamente durante toda a vida para ganhar uma vida honesta deveriam poder reformar-se com segurança financeira e dignidade.”

“Esse é o propósito do sistema de Segurança Social criado pelo (ex-presidente Franklin Delano Roosevelt) há quase 90 anos”, acrescentou o presidente.

No final do mês passado, o Senado aprovou por esmagadora maioria a Lei de Justiça da Segurança Social por uma margem de 76 a 20. No mês anterior, o projecto de lei foi aprovado na Câmara por 327 votos a favor e 75 contra.

Um dos estatutos que revoga a Lei de Justiça da Segurança Social, a Provisão para Eliminação de Benefícios Inesperados (WEP), foi promulgada em 1983 e reduziu os benefícios da Segurança Social para trabalhadores que recebem pensões do governo não cobertas pela Segurança Social.

A Lei de Justiça da Segurança Social também revoga a Compensação de Pensões do Governo (GPO), que foi promulgada em 1977 e reduziu os benefícios para cônjuges, viúvas e viúvos cujos cônjuges recebem pensões do sector público.

A senadora Susan Collins (R-Maine), patrocinadora do Social Security Fairness Act, ele disse em um tópico na plataforma social X Domingo que ela “teve a honra de assistir à assinatura da Lei de Justiça da Segurança Social”.

“Lutei por essa mudança desde 2003, quando realizei a primeira audiência no Senado sobre a revogação do WEP e do GPO, e tenho orgulho de que esta lei irá garantir que o serviço público não seja mais executado às custas dos benefícios de aposentadoria auferidos. . por um indivíduo ou seu cônjuge”, Collins adicionado posteriormente em seu tópico.

Biden disse no domingo, antes de assinar o projeto de lei, que “a lei anterior que existia negava a milhões de americanos o acesso integral aos benefícios da Previdência Social que ganhavam, milhares de dólares por ano”.

