Biden assinará ordem executiva que aumentará a proteção da identidade digital

O presidente Biden assinará uma ordem executiva na quinta-feira com o objetivo de aumentar a privacidade dos americanos em meio aos contínuos ataques cibernéticos contra os EUA.

“Os países adversários e os criminosos têm cada vez mais como alvo o governo dos EUA, as empresas e os cidadãos americanos com ataques cibernéticos que perturbam serviços críticos, empresas e vidas individuais, custando milhares de milhões de dólares, além de danos”, disse um alto funcionário da administração aos jornalistas por telefone. ligue na quarta-feira antes do pedido.

A ordem executiva estabelece uma série de iniciativas para ajudar o governo federal na defesa contra ataques cibernéticos que ameaçam a privacidade das identidades digitais dos americanos.

O Conselho de Segurança Nacional (NSC) reconheceu na quarta-feira que os Estados Unidos “estão sozinhos” entre as principais economias no que diz respeito à infraestrutura de identidade digital do país. Os americanos enfrentam US$ 56 bilhões em fraudes a cada ano, disse o NSC.

Parte da ordem executiva reduzirá o nível de sanções impostas pelo governo dos EUA para punir os ciberataques.

“O objetivo é tornar mais caro e difícil para a China, a Rússia, o Irã e os criminosos de ransomware hackearem e também sinalizar que os Estados Unidos são sérios quando se trata de proteger nossa nação, desde nossa economia e empregos até infraestrutura e segurança. “, disse a administração. “Significa mais ferramentas para publicar, nomear, sancionar e penalizar publicamente estes indivíduos, quer trabalhem de forma independente ou para (um) governo estrangeiro”, disse o funcionário, acrescentando mais tarde: “Significa mais ferramentas para publicar, nomear, “sancionar publicamente e penalizá-los.”

A ordem também acelerará a implantação de tecnologia do sector privado para aumentar a eficiência do governo e reduzir a fraude. Promove o uso de “documentos de identidade digital que preservam a privacidade”, como carteiras de motorista móveis e o lançamento de um piloto de alerta precoce de fraude que notificará os americanos sobre possíveis incidentes de fraude envolvendo seus benefícios e pagamentos públicos, disse ele.

Também estabelece novos requisitos para fornecedores de software ao governo dos EUA.

Isso ocorre poucas semanas depois de o Departamento do Tesouro informar aos legisladores que atores patrocinados pelo Estado chinês invadiram a agência no início do mês passado e roubaram uma chave de um provedor de serviços de software terceirizado.

Com base na primeira ordem executiva cibernética de Biden, que exigia que as agências federais implementassem novas práticas para se protegerem de ataques cibernéticos, a ordem de quinta-feira promoverá esse objetivo, promovendo o uso de tecnologias modernas resistentes ao phishing em todas as agências federais.

Também promoverá a visibilidade da atividade de ataque em agências governamentais para que a Agência de Infraestrutura e Cibersegurança (CISA) faça o seu trabalho de forma mais eficiente.

“Se encontrarmos uma técnica específica que um governo estrangeiro usou para hackear uma determinada agência federal, isso agora incumbe a CISA e convida a visibilidade centralizada da CISA a pesquisar todos os sistemas da agência para garantir que nos defendemos de forma abrangente contra este ataque”. disse o funcionário do governo. ditado.

Além disso, o pedido também acelerará o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial (IA), juntamente com mais pesquisas em ferramentas de segurança cibernética baseadas em IA e tecnologias pós-quânticas.

A componente faz eco ao memorando de segurança nacional de Biden emitido em Outubro passado, que incentivou as agências governamentais a aproveitar sistemas de inteligência artificial mais avançados para aumentar a segurança nacional.

A ordem também chama a atenção para a proteção dos sistemas espaciais, apontando para a devastação causada pelo ataque da Rússia ao sistema militar de comunicações por satélite da Ucrânia antes da invasão da Ucrânia em 2022.

Numerosos adversários estrangeiros conduziram operações de pirataria informática nos Estados Unidos no ano passado, aumentando ainda mais o alarme sobre a capacidade do país de se defender contra tais ataques.

Entre os ataques estava a Operação sem precedentes “Salt Typhoon”, durante a qual atores apoiados pela China hackearam mais de meia dúzia de empresas de telecomunicações nos Estados Unidos.

Entre os alvos dos ataques do Tufão do Sal estavam alguns envolvidos em atividades governamentais ou políticas, disseram autoridades no início deste ano. Embora as autoridades não tenham revelado exatamente quantos foram atacados, o presidente eleito Trump e o vice-presidente eleito Vance estavam entre os telefones supostamente atacados.

A tão esperada ordem chega no final da administração Biden e segue duas ordens relacionadas à IA emitidas pelo presidente no início desta semana. Ainda não está claro se Trump optará por manter ou revogar a ordem de quinta-feira quando tomar posse para retornar ao Salão Oval na próxima semana.

