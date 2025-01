Biden assinará ordem executiva que impulsionará a construção de infraestrutura de inteligência artificial

O presidente Biden assinará na terça-feira uma ordem executiva que visa reduzir as barreiras à construção de novos centros de dados e à correspondente infraestrutura energética necessária para impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

A ordem executiva determina que o Departamento de Energia e o Departamento de Defesa selecionem locais federais que possam ser alugados a empresas para construir centros de dados à “escala de gigawatts”, ao mesmo tempo que emprega o Departamento do Interior para identificar terrenos disponíveis para construir infraestruturas de dados limpas. energia para suportar novos data centers.

A administração também pretende dar prioridade à obtenção de licenças “totais e rápidas” destes locais e ajudar a facilitar o desenvolvimento de linhas de transmissão e a interligação à rede.

“Atualmente, o mercado de infraestrutura de IA está profundamente limitado”, disse Navtej Dhillon, vice-assistente do presidente e vice-diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, a repórteres por telefone na segunda-feira.

“Esses investimentos não são apenas intensivos em capital, mas também as restrições e desafios de energia resultam em longos prazos para levar os data centers ao mercado”, acrescentou.

Para arrendar estes locais, as empresas terão de pagar pela construção, operação e manutenção dos centros de dados e pela garantia de energia limpa para satisfazer as suas necessidades energéticas. Eles também devem colaborar com o governo para avaliar os riscos à segurança nacional dos modelos de IA que desenvolvem e adquirir uma parcela “apropriada” de semicondutores fabricados nos EUA.

“Os Estados Unidos lideram o mundo na fronteira da inteligência artificial (IA)”, disse Biden em comunicado.

“No entanto, não podemos considerar a nossa liderança garantida”, acrescentou. “Não permitiremos que a América seja ultrapassada no que diz respeito à tecnologia que definirá o futuro, nem devemos sacrificar padrões ambientais críticos e os nossos esforços partilhados para proteger o ar e a água limpos”.

A ordem executiva vem na esteira de uma nova estrutura divulgada pela administração Biden na segunda-feira que busca impor controles à “disseminação” da IA ​​de fabricação americana, especialmente chips de IA avançados.

A regra da “difusão”, que foi imediatamente rejeitada pela indústria de semicondutores e chips, impõe novas restrições às vendas de chips para a maioria dos países do mundo, excluindo um punhado de aliados dos EUA.

“A ordem executiva do presidente sobre infraestrutura de IA realmente representa o outro lado desse esforço”, disse Tarun Chabra, vice-assistente do presidente e coordenador de tecnologia e segurança nacional, na teleconferência de segunda-feira.

“À medida que tomamos medidas para garantir a disseminação responsável da tecnologia de IA no exterior, é verdadeiramente vital garantir que a indústria de IA possa construir a infraestrutura para o treinamento e uso de modelos poderosos de IA aqui nos Estados Unidos.” “, acrescentou.

