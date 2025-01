Energia e Meio Ambiente

A análise relaciona a exposição ao flúor ao baixo QI, mas encontra “alto risco de viés” na maioria dos estudos Uma análise de mais de 70 estudos sobre níveis de flúor e QI concluiu que havia uma relação entre níveis mais elevados do aditivo comum de água e níveis mais baixos de QI em crianças, embora tenha sido notado que uma grande percentagem dos estudos tinham um “alto risco de preconceito.” “ História completa

Biden sanciona projeto bipartidário de recreação ao ar livre O presidente Biden assinou na segunda-feira um projeto de lei bipartidário que visa aumentar a recreação ao ar livre semanas após sua aprovação no Senado. História completa

Poluição por chumbo associada a menor QI no Império Romano: estudo A poluição atmosférica por chumbo provavelmente causou declínio cognitivo entre os cidadãos do Império Romano, de acordo com uma pesquisa publicada segunda-feira no Proceedings of the National Academy of Sciences. História completa

Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente de The Hill: O presidente cessante do Meio Ambiente do Senado, Carper, promete “nunca se aposentar” e continuar lutando contra as mudanças climáticas. Recentemente, o ex-presidente do Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado, Tom Carper (D-Del.), pode deixar o Congresso, mas disse ao The Hill que “nunca se aposentará” e planeja continuar trabalhando em questões relacionadas ao clima. História completa

O que estamos lendo Notícias que marcamos de outros meios de comunicação que abordam questões energéticas, meio ambiente e outros temas.: Câmara de Comércio dos EUA e lobby de combustíveis fósseis processam Vermonte sobre Lei do Superfundo Climático (Rádio Pública de Vermont)

Triunfo equipe almeja a joia da coroa de Pesquisa Climática dos EUA (Notícias de E&E)

Crise climática ‘causando estragos’ na Terra ciclo da águao relatório conclui (o guardião) O que os outros estão lendo Duas histórias importantes no The Hill agora: Trump propõe fusão dos Estados Unidos e Canadá após o anúncio da renúncia de Trudeau O presidente eleito Trump lançou a ideia de uma “fusão” dos Estados Unidos e do Canadá depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia, dizendo que não haveria tarifas se os dois países fossem um só. Leia mais 5 coisas que você deve saber sobre a crise política do Canadá A renúncia do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, na segunda-feira, sinaliza a extensão da impopularidade que o progressista Partido Liberal do país enfrenta, que domina sua política há décadas, antes das eleições no final deste ano. Leia mais Opiniões sobre La Colina Artigos de opinião relacionados com energia e ambiente submetidos ao The Hill: Porque é que os activistas climáticos estão a tornar-se mais radicalizados (e porque é que isso não é uma coisa má)

A nova superbarragem da China acarreta riscos geopolíticos e ambientais

Não podemos permitir-nos atrasar a modernização da rede eléctrica dos EUA.