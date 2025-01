Biden comuta sentenças de quase 2.500 infratores não violentos da legislação antidrogas

O presidente Biden anunciou na sexta-feira que comutaria as sentenças de quase 2.500 pessoas condenadas por crimes não violentos relacionados a drogas como uma de suas últimas ações importantes, poucos dias antes de deixar o cargo.

Biden disse em um comunicado na sexta-feira que as pessoas que recebem comutações estão “cumprindo sentenças desproporcionalmente longas em comparação com as sentenças que receberiam hoje de acordo com a lei, política e prática atuais”.

“A ação de clemência de hoje proporciona alívio às pessoas que receberam sentenças longas com base em distinções desacreditadas entre crack e cocaína em pó, bem como melhorias desatualizadas nas sentenças para crimes relacionados a drogas”, disse Biden.

A medida faz dele o presidente que concedeu mais indultos e comutações do que qualquer outro presidente dos EUA, disse Biden.

O presidente observou que nos últimos anos o Congresso aprovou a Lei de Sentenças Justas em 2010, que pôs fim à pena mínima obrigatória de cinco anos para posse de crack, e a Lei do Primeiro Passo em 2018, que visava diminuir a população carcerária federal.

“Conforme o Congresso reconheceu por meio da Lei de Sentenças Justas e da Lei do Primeiro Passo, é hora de igualarmos essas disparidades nas sentenças”, disse Biden. “Esta acção é um passo importante para corrigir erros históricos, corrigir disparidades nas sentenças e dar às pessoas merecedoras a oportunidade de regressar às suas famílias e comunidades depois de passarem demasiado tempo atrás das grades.”

Ele disse que está orgulhoso de seu histórico de clemência e “continuará a revisar comutações e indultos adicionais” antes de deixar o cargo na segunda-feira.

O presidente tem sido pressionado para perdoar mais pessoas depois de conceder clemência ao seu filho Hunter Biden.

No mês passado, Biden comutou as sentenças de 37 pessoas no corredor da morte federal, excluindo apenas três presos no corredor da morte federal. Os reclusos cujas penas foram comutadas viram as suas penas variar entre a execução e a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Aqueles que ainda podem enfrentar a execução são Robert D. Bowers, o atirador da sinagoga Tree of Life de 2018 em Pittsburgh, Dylann Roof, que abriu fogo em 2015 contra fiéis negros em uma igreja de Charleston, Carolina do Sul, e Dzhokhar Tsarnaev, um dos dois irmãos que realizaram o atentado à bomba na Maratona de Boston em 2013.

Essas comutações receberam um coro de apoiantes, especialmente grupos de justiça criminal que defendem contra a pena de morte e a Igreja Católica, e críticos, incluindo legisladores republicanos. Biden tomou a ação em parte porque acredita que uma administração Trump retomaria as execuções que foram suspensas sob sua supervisão.

