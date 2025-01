Biden concede ao Papa Francisco a maior honra civil antes de deixar o cargo

O presidente Biden entregou com distinção a Medalha Presidencial da Liberdade ao Papa Francisco dias antes de deixar a Casa Branca.

Biden, que é apenas o segundo presidente católico na história dos EUA, falou com o papa por telefone no sábado para lhe dizer que havia recebido a medalha, que é a mais alta honraria civil.

A Casa Branca compartilhou um foto de Biden no Salão Oval ao lado da medalha. Esperava-se que Biden estivesse em Roma neste fim de semana, mas cancelou a viagem devido aos devastadores incêndios florestais em Los Angeles.

O Papa é a única pessoa a quem Biden concedeu com distinção a Medalha Presidencial da Liberdade durante o seu mandato. Anteriormente, ele havia planejado viajar para a Itália na quinta-feira e se encontrar com o Papa, bem como com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em sua última viagem ao exterior como presidente.

Ao homenagear o papa, a Casa Branca chamou o líder da Igreja Católica de “o Papa do Povo: uma luz de fé, esperança e amor que brilha intensamente em todo o mundo”.

O presidente tem tido uma relação estreita com o Papa, que o apoia apesar dos ensinamentos da Igreja contra o aborto. Os dois se reuniram em junho, enquanto Biden estava na Itália para reuniões do Grupo dos Sete.

Ele também se encontrou com o Papa em outubro de 2021, enquanto bispos católicos conservadores ponderavam se ele deveria poder receber a comunhão devido à sua posição pró-aborto. Biden, na época, disse que o Papa lhe disse que deveria continuar a receber a comunhão.

Um mês depois, a Conferência dos Bispos Católicos dos EUA adotou um documento sobre a comunhão sem mencionar se Biden ou outros políticos deveriam ter o rito negado devido à sua posição sobre o aborto, marcando o fim do debate sobre o assunto.

Biden também lembrou que o Papa veio a Washington, DC, em 2015, quando era vice-presidente, e conversou com ele sobre a morte de seu filho, Beau.

Fonte