Biden conversa com parentes de americanos detidos pelo Taleban, mas o acordo para trazê-los de volta para casa permanece indefinido

“O presidente Joe Biden conversou com parentes de três americanos que o governo dos EUA está tentando trazer do Afeganistão para casa, mas nenhum acordo foi alcançado para recuperá-los”, disseram os parentes.

A ligação de Biden para parentes de Ryan Corbett, George Glezmann e Mahmood Habibi ocorreu nos últimos dias de seu governo, enquanto as autoridades tentavam negociar um acordo que poderia trazê-los de volta para casa em troca de Muhammad Rahim, um dos detidos restantes em Guantánamo. Baía.

Corbett, que morava no Afeganistão com sua família na época do colapso do governo apoiado pelos EUA em 2021, foi sequestrado pelo Taleban em agosto de 2022 durante uma viagem de negócios e Glezmann, um mecânico de linha aérea de Atlanta, foi sequestrado por o Talibã. Serviços de inteligência talibã em dezembro de 2022, durante uma viagem pelo país.

As autoridades acreditam que o Taleban ainda mantém os dois homens detidos, bem como Habibi, um empresário afegão-americano que trabalhou como empreiteiro para uma empresa de telecomunicações com sede em Cabul e que também desapareceu em 2022. O FBI disse que Habibi e seu motorista foram levados junto com outros 29 funcionários da empresa, mas todos, exceto Habibi e uma outra pessoa, já foram libertados.

O Taleban negou ter Habibi, complicando as negociações com o governo dos EUA e a perspectiva de fechar um acordo.

Na ligação, Biden disse às famílias que seu governo não transferiria Rahim, que está detido em Guantánamo desde 2008, a menos que o Taleban libertasse Habibi, de acordo com um comunicado do irmão de Habibi, Ahmad Habibi.

“O presidente Biden foi muito claro ao nos dizer que não trocaria Rahim se o Taleban não deixasse meu irmão ir”, disse o comunicado. “Ele disse que não iria deixar isso para trás. “Minha família está muito grata por ele ter defendido meu irmão.”

Dennis Fitzpatrick, advogado que representa a família de Glezmann, expressou consternação com a falta de progresso, dizendo em comunicado: “O presidente Biden e o seu conselheiro de segurança nacional estão optando por deixar George Glezmann no Afeganistão. Há um acordo disponível para trazê-lo para casa. “A inação da Casa Branca neste caso é desumana.” Ryan Fayhee, um advogado que atua em nome dos parentes de Corbett, disse que a família estava grata a Biden pela ligação, mas também implorou que ele atuasse no acordo.

“Há agora um acordo sobre a mesa e a decisão de aceitá-lo, por mais imperfeito que seja, cabe exclusivamente ao presidente”, disse Fayhee em comunicado. “Decisões difíceis fazem grandes presidentes, e esperamos e acreditamos que o presidente Biden não permitirá que a perfeição seja inimiga do bem quando vidas americanas estiverem em jogo.”

A Casa Branca confirmou a ligação às famílias em um comunicado dizendo que elas “discutiram os esforços contínuos do governo dos Estados Unidos para reunir esses três americanos com suas famílias. “O presidente enfatizou o compromisso de seu governo com a causa de trazer para casa os americanos mantidos como reféns e detidos injustamente no exterior.” Um porta-voz não abordou diretamente a reclamação das famílias.

Se um acordo não for alcançado até 20 de janeiro, caberia à nova administração Trump retomar as negociações, embora não esteja claro se as autoridades adotariam uma abordagem diferente quando se trata de libertar um detido de Guantánamo do que a administração Trump. Estados considerou um perigo. .

Apenas 15 homens permanecem em Guantánamo, abaixo do número máximo de quase 800 durante a administração do ex-presidente George W. Bush.

Rahim é um dos três detidos restantes que nunca foram acusados, mas também não foram considerados seguros para os Estados Unidos sequer considerarem a transferência para outros países, como aconteceu com centenas de outros detidos muçulmanos levados para Guantánamo, mas nunca acusados.

Os Estados Unidos descreveram Rahim como um conselheiro direto, mensageiro e agente de Osama bin Laden e outras figuras importantes da Al Qaeda e uma ameaça contínua à segurança nacional dos EUA, apesar de nunca ter apresentado queixa contra ele ou tornado pública formalmente qualquer prova contra Rahim. 17 anos. em Guantánamo.

As sucessivas administrações dos EUA mantiveram Rahim em segredo de forma notável, mesmo no caso da detenção militar em Guantánamo.

Um painel de revisão de casos em avaliações periódicas de segurança considerou-o um perigo duradouro. Uma análise típica de 2019 citou o que dizia serem suas “extensas conexões extremistas que fornecem um caminho para o reengajamento” caso ele fosse libertado. Ele afirmou que não respondeu às perguntas do painel de revisão sobre o seu passado nem discutiu quaisquer mudanças no sentido de uma perspectiva mais pacífica.

O seu advogado, James Connell, disse recentemente a uma comissão de direitos humanos da ONU que Rahim estava a ser “sistematicamente silenciado” pelos Estados Unidos. Connell disse ao mesmo painel que um funcionário dos EUA lhe disse que “cada palavra que Rahim pronuncia sobre qualquer assunto é classificada com base na segurança nacional”.

Em Setembro de 2022, a administração Biden trocou um traficante de droga talibã condenado e preso nos Estados Unidos por um empreiteiro civil americano que tinha sido detido pelos talibãs durante mais de dois anos.