Biden critica a decisão ‘vergonhosa’ da Meta de eliminar a verificação de fatos nos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, criticou o Meta na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) por remover a verificação de fatos no Facebook e Instagram nos Estados Unidos, chamando a medida de “realmente vergonhosa” após um alerta global da rede sobre danos no mundo real se a gigante da tecnologia se expandir. . sua decisão para outros países.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disparou o alarme na terça-feira (7 de janeiro) quando anunciou que a empresa de Palo Alto abandonaria a verificação de fatos de terceiros nos Estados Unidos e entregaria a tarefa de desmascarar falsidades aos usuários comuns sob um modelo conhecido como. “Notas da Comunidade”. “, popularizado por X.

A decisão foi amplamente vista como uma tentativa de apaziguar o presidente eleito Donald Trump, cuja base de apoio conservadora há muito que se queixa de que a verificação de factos nas plataformas tecnológicas era uma forma de restringir a liberdade de expressão e censurar conteúdos da direita.

“Acho que é realmente embaraçoso”, disse Biden a repórteres na Casa Branca quando questionado sobre o anúncio.

“Dizer a verdade é importante”, disse ele, acrescentando que a medida era “completamente contrária a tudo o que a América representa”.

A Rede Internacional de Verificação de Factos alertou para as consequências devastadoras se a Meta expandir a sua mudança política para além das fronteiras dos Estados Unidos, abrangendo os programas da empresa que abrangem mais de 100 países.

“Alguns destes países são muito vulneráveis ​​à desinformação que alimenta a instabilidade política, a interferência eleitoral, a violência colectiva e até o genocídio”, afirmou a IFCN, que inclui AFP entre dezenas de suas organizações membros globais, disse ele em uma carta aberta a Zuckerberg.

“Se a Meta decidir interromper o programa em todo o mundo, é quase certo que causará danos no mundo real em muitos lugares”, acrescentou.

Zuckerberg dobrou em entrevista na sexta-feira ao podcaster Joe Rogan, comparando o programa de verificação de fatos a “algo de 1984”, uma referência ao romance distópico de George Orwell.

Ele acrescentou que o programa, iniciado em 2016, estava “destruindo muita confiança, especialmente nos Estados Unidos”.

Zuckerberg também lamentou ter dado “demasiada deferência” aos meios de comunicação tradicionais, criticando-os por promoverem a narrativa de que a desinformação nas redes sociais tinha inclinado as eleições de 2016 a favor de Trump.

Consequências

Zuckerberg surpreendeu muitos quando disse na terça-feira que os verificadores de fatos eram “muito tendenciosos politicamente” e acrescentou que o programa havia levado a “muita censura”.

A carta da IFCN rejeitou a alegação como “falsa”, insistindo que os parceiros de verificação de factos da Meta foram submetidos a uma verificação “rigorosa” para cumprir os seus rígidos padrões apartidários.

Longe de questionar esses padrões, acrescentou ele, a Meta “elogiou constantemente seu rigor e eficácia”.

O chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, também insistiu na sexta-feira que regular conteúdos nocivos e discursos de ódio online “não é censura”.

Permitir que esse tipo de conteúdo floresça online tem “consequências no mundo real”, disse Turk no X.

O Brasil deu na sexta-feira à Meta 72 horas para explicar sua política de verificação de dados para o país e como planeja proteger os “direitos fundamentais” em suas plataformas.

O procurador-geral Jorge Messias disse aos jornalistas que o seu gabinete poderá tomar medidas “legais e judiciais” contra Meta se ele não responder a tempo a uma notificação extrajudicial apresentada na sexta-feira.

Atualmente, o Facebook paga para usar verificações de fatos de cerca de 80 organizações em todo o mundo na plataforma, bem como no WhatsApp e no Instagram.

Gatilho para a violência

“É compreensível que esta política Meta seja dirigida a usuários americanos, mas não podemos ter certeza de como isso afetará outros países”, disse Supinya Klangnarong, cofundador da plataforma tailandesa de verificação de fatos Cofact. AFP.

“Permitir a proliferação do discurso de ódio e do diálogo racista pode ser um gatilho para a violência.”

A Cofact não é um membro credenciado do IFCN ou do sistema de verificação de fatos do Facebook.

Os receios sobre um possível aumento do discurso de ódio aumentaram à medida que a Meta também removeu restrições em torno de tópicos como género e identidade sexual.

A versão mais recente das diretrizes comunitárias do Meta dizia que suas plataformas agora permitiriam que os usuários acusassem pessoas de “doenças mentais ou anormalidades” com base em seu gênero ou orientação sexual.

A revisão política de Meta ocorreu menos de duas semanas antes de Trump assumir o cargo.

Trump tem sido um duro crítico de Meta e Zuckerberg há anos, acusando a empresa de parcialidade contra ele e ameaçando retaliar o bilionário da tecnologia assim que ele retornar ao cargo.