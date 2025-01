Biden diz que cortes de energia intencionais para evitar mais incêndios causaram escassez de água na Califórnia

O presidente Biden disse na quinta-feira que os cortes de energia intencionais na área de Los Angeles, administrados para evitar o início de mais incêndios, foram parcialmente culpados pela escassez de água, enquanto as autoridades lutam contra incêndios florestais históricos perto das fronteiras da cidade.

Num briefing com funcionários da administração da Casa Branca, Biden disse que os geradores estavam a caminho e que conversou com o governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), sobre a escassez de água. Ele explicou que os serviços públicos foram desligados por medo de provocar mais incêndios que devastam bairros no sul da Califórnia e ao redor.

“O que sei ao conversar com o governador é que existe a preocupação de que também tenha havido falta de água. O facto é que as empresas de serviços públicos desligaram a energia, compreensivelmente, porque estavam preocupadas com a possibilidade de as linhas que transportam energia serem derrubadas e causarem mais incêndios”, disse ele. “Com isso, cortou-se a capacidade de gerar bombeamento de água, foi isso que causou a falta de água nesses hidrantes.”

Ele acrescentou que o CalFire, Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, está trazendo geradores para ajudar com a escassez de água que sai dos hidrantes.

O presidente eleito Trump tem criticou a falta de água falando ao Truth Social, dizendo na quinta-feira que Newsom “deveria ir imediatamente para o norte da Califórnia e abrir a rede de abastecimento de água, e deixar a água fluir para o seu estado seco, faminto e ardente, em vez de deixá-la sair para o Oceano Pacífico. .”

Trump também culpou Newsom pelos incêndios e pediu-lhe que renunciasse na noite de quarta-feira. Newsom respondeu dizendo que Trump quer “politizar” os incêndios e disse que está fazendo tudo o que pode para proteger as pessoas e garantir que os bombeiros tenham o que precisam.

Trump também disse que o governador da Califórnia deveria ter assinado uma declaração para bombear água adicional através do Golden State para evitar a situação. Mas não está claro a qual declaração Trump se referia.

A quantidade de água disponível para ser bombeada do Delta Sacramento-San Joaquin enfrenta restrições devido a regulamentações federais e estaduais para proteger um peixe chamado smelt, embora a primeira administração Trump tenha declarado em 2019 que bombear mais água para abastecer as fazendas não coloca em perigo peixe, de acordo com reportagem de Cal Matters No momento.

