Biden diz que ‘Nova Orleans define força e resiliência’ a serviço das vítimas

O presidente Biden ofereceu suas condolências às vítimas do ataque do dia de Ano Novo em Nova Orleans e chamou a cidade de Louisiana de uma cidade de espírito duro em um serviço de oração inter-religioso com as famílias das vítimas.

“Se há uma coisa que sabemos, Nova Orleans define força e resiliência, você define. Seja na forma deste ataque… ou de furacões ou supertempestades, esta cidade é isso: as pessoas estão se levantando novamente. Esse também é o espírito da América”, disse Biden na Catedral de St. Louis, em Nova Orleans.

Biden chamou o ataque de “horrível ataque de terrorismo”. Shamsud-Din Jabbar, um cidadão americano do Texas que carregava uma bandeira do grupo extremista ISIS no engate de seu trailer, dirigiu uma caminhonete na manhã de 1º de janeiro na Bourbon Street, matando 14 pessoas e ferindo dezenas de outras.

“Sei que acontecimentos como este são difíceis e que o choque e a dor ainda são muito fortes. Minha esposa Jill e eu estamos aqui para estar com você, para chorar com você, para orar com você e para que você saiba que não está sozinho. O resto da nação também está olhando para você”, disse Biden, acrescentando que sofreu perdas em sua própria vida.

“Sei que já se passaram cinco dias olhando para aquela cadeira vazia na cozinha, em volta da mesa da cozinha, sem ouvir a voz”, acrescentou.

Falou sobre algumas das vítimas, mencionando que eram estudantes, atletas, gerentes de armazém, cozinheiras e uma mãe solteira que acabava de ser promovida no trabalho.

“Alguns até entraram no caos para tentar salvar outros. Nós nos lembramos deles”, disse ele.

Ele também homenageou os feridos no ataque e os socorristas, e disse que pediu à sua equipe e às autoridades que concluíssem a investigação rapidamente.

O serviço religioso na Catedral de St. Louis, no French Quarter, incluiu líderes de diferentes religiões. Antes de seus comentários, Biden e a primeira-dama Jill Biden colocaram uma vela no meio de um semicírculo de velas para cada uma das 14 vítimas depois que o Rev. Ajani Gibson, pastor da Igreja de São Pedro Claver em Nova Orleans, leu seus nomes em voz alta. .

Antes do serviço, os Bidens reuniram-se com famílias, sobreviventes e autoridades locais afetadas pelo ataque.

Quando chegaram a Nova Orleans na segunda-feira, pararam na Bourbon Street para depositar flores em um santuário para as vítimas. Eles ficaram em silêncio com as cabeças inclinadas antes de partirem para a igreja.

Biden convocou na semana passada uma reunião com o vice-presidente Harris e sua equipe de Segurança Interna para discutir os últimos desenvolvimentos na investigação de Nova Orleans, bem como a explosão do caminhão em Las Vegas.

Após essa reunião, o presidente disse que não há evidências de ligação entre os incidentes de Nova Orleans e Las Vegas e disse que o atirador de Nova Orleans agiu sozinho. Ele também reiterou informações do FBI na quinta-feira de que Jabbar plantou explosivos em locais próximos em Nova Orleans e tinha um detonador remoto em seu veículo.

O presidente eleito Trump criticou a Truth Social de que a fronteira sob a administração Biden levou a crimes violentos e atribuiu a situação da imigração nos Estados Unidos aos recentes ataques em Nova Orleans e Las Vegas.

