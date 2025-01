Biden e Netanyahu discutem os últimos esforços para alcançar o cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Joe Biden, falaram no domingo (12 de janeiro de 2025) sobre os esforços para chegar a um cessar-fogo e acordo de libertação de reféns na guerra entre Israel e o Hamas, um sinal de intensificação da pressão para se chegar a um acordo antes da próxima decisão de Donald Trump. inauguração. semana.

As conversações mediadas no ano passado pelos Estados Unidos, Egipto e Qatar estagnaram repetidamente em momentos em que pareciam perto de um acordo. Ainda assim, nos últimos dias, as autoridades norte-americanas expressaram esperança de fechar um acordo.

A ligação de domingo (12 de janeiro de 2025) entre Biden e Netanyahu ocorreu quando o chefe da agência de inteligência estrangeira Mossad de Israel, David Barnea, e o principal conselheiro de Biden para o Oriente Médio, Brett McGurk, estavam ambos em Doha, capital do Catar. A presença de Barnea, confirmada pelo gabinete de Netanyahu, significou que altos funcionários israelitas que precisariam de aprovar qualquer acordo estão agora envolvidos nas conversações.

McGurk tem trabalhado nos detalhes finais de um texto que será apresentado a ambos os lados, disse o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan. CNN‘Estado da União’. Mas ele disse que não prevê se um acordo poderá ser alcançado antes de 20 de janeiro, dia da posse.

“Estamos muito, muito próximos”, disse ele. “No entanto, estar muito perto significa que estamos longe, porque até cruzarmos a linha de chegada, não estaremos lá.”

A Casa Branca e o gabinete de Netanyahu confirmaram o telefonema entre os dois líderes sem fornecer detalhes.

Apenas um breve cessar-fogo foi alcançado em 15 meses de guerra, e isso ocorreu nas primeiras semanas de combate. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse esta semana que um acordo está “muito próximo” e espera concluí-lo antes de entregar a diplomacia ao novo governo Trump.

Está agora a ser discutido um cessar-fogo faseado e Netanyahu indicou que está empenhado apenas na primeira fase, uma libertação parcial dos reféns em troca de uma suspensão dos combates durante uma semana.

O Hamas insistiu numa retirada total das tropas israelitas do território amplamente devastado, mas Netanyahu insistiu em destruir a capacidade do Hamas de lutar em Gaza.

Os tópicos das negociações incluíram quais reféns seriam libertados na primeira parte de um acordo de cessar-fogo faseado, quais prisioneiros palestinos seriam libertados e o alcance de qualquer retirada das tropas israelenses dos centros populacionais de Gaza.

A campanha de Israel em Gaza matou mais de 46 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território, cuja contagem não fornece uma divisão entre combatentes e civis. A campanha de Israel foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no qual militantes mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram cerca de mais 250.

As famílias dos cerca de 100 reféns ainda detidos em Gaza estão a pressionar Netanyahu para que chegue a um acordo para trazer os seus entes queridos para casa. Os israelenses se manifestaram novamente na noite de sábado (11 de janeiro de 2025) na cidade de Tel Aviv, com fotos de reféns em exposição.

Em Gaza, os palestinianos estavam a moderar as suas esperanças de pôr fim à campanha de Israel, que devastou grande parte do território e expulsou mais de 80% dos seus 2,3 milhões de habitantes.

“Ouvimos dizer que há negociações todos os dias, mas não vemos nada”, disse Mazen Hammad, morador da cidade de Khan Younis, no sul do país. “Quando vemos isso no terreno, acreditamos que há uma trégua.”