Biden endureceu os eleitores contra a imigração ilegal: Trump pode consertar as coisas

O Presidente Trump está a avançar a alta velocidade para fechar as nossas fronteiras e deportar estrangeiros criminosos, promessas assinadas pela sua campanha.

A maioria dos americanos, horrorizados por quatro anos vendo as nossas fronteiras invadidas e imigrantes ilegais com antecedentes criminais autorizados a permanecer no nosso país, aplaude as ações do presidente. Uma pesquisa do New York Times acaba de ser divulgada descobriu que 87 por cento dos entrevistados apoiam “a deportação de imigrantes que estão aqui ilegalmente e têm antecedentes criminais”. Cerca de 63 por cento são a favor da “deportação de imigrantes que estão aqui ilegalmente e chegaram nos últimos quatro anos”. Surpreendentes 55 por cento apoiam “a deportação de todos os imigrantes que estão aqui ilegalmente”.

Isso vai mudar. Os americanos são um povo de bom coração e uma nação de imigrantes. Quando o caos fronteiriço for controlado e as deportações de imigrantes ilegais ganharem impulso, haverá uma história, ou muitas histórias, de algum trabalhador imigrante apanhado na rede, que o tornará querido pela nação.

Alguém como Carmen, cabeleireira com quem conversei recentemente, que imigrou do México para os Estados Unidos há mais de duas décadas, trabalha muito, paga impostos e, com o marido também indocumentado, criou dois filhos que hoje estão na faculdade. Alguém quer ser enfermeira; o outro está estudando administração.

Carmen (nome fictício) teme que seus muitos anos de trabalho duro e a construção de seu sonho americano estejam em perigo. As novas autoridades de imigração deixaram claro que estão a dar prioridade aos criminosos na sua campanha de deportação, mas que qualquer pessoa que esteja ilegalmente nos Estados Unidos também é um alvo justo. Ela acredita neles.

Todo mundo conhece uma Carmem. E a simpatia pela sua situação, alimentada pelos meios de comunicação da oposição, ameaçará minar o entusiasmo dos americanos pela abordagem linha-dura de Trump à imigração.

O próprio Trump demonstrou simpatia por pessoas em situação semelhante. Ele disse a Kristen Welker no “Meet the Press” que acredita que os trabalhadores imigrantes abrangidos pela proposta DACA do ex-presidente Obama, muitos dos quais estão no país há muito tempo, deveria ter permissão para ficar. A maioria dos americanos concorda.

É aqui que a administração Trump precisa de uma solução, e existe uma solução fácil. Pessoas como Carmen e o seu marido, que estão nos EUA há muito tempo, deveriam ser autorizados a solicitar um green card, o que lhes permitiria viver e trabalhar legalmente nos EUA. Mas também deveriam ser proibidos de se tornarem cidadãos.

Tem que haver uma penalidade por não seguir as regras. Tendo nascido nos Estados Unidos, seus filhos são cidadãos. Carmen, por outro lado, pode viver sem nunca ganhar aquele passaporte dourado.

Tal solução tiraria das sombras milhões de pessoas em situações semelhantes. Aqueles que ainda não o fazem pagariam todos os seus impostos, inscrever-se-iam num seguro de saúde (em vez de invadir as nossas salas de emergência) e serviriam nas nossas forças armadas. Eles seriam livres para circular pelo país, o que ajudaria a melhorar os nossos desequilíbrios em termos de emprego.

Hoje estão presos, com medo de alertar as autoridades sobre a sua situação ilegal. Isso seria uma vitória para eles e para o nosso país.

Digo que esta é uma solução “fácil”, mas vimos que as mudanças na política de imigração nunca são fáceis. O ex-presidente Joe Biden, ao permitir cerca de 8 milhões de pessoas entrar ilegalmente em nosso país durante quatro anos, endureceu os americanos contra a imigração.

Vimos essa mudança de sentimento recentemente, quando o Congresso aprovou a Lei Laken Riley com considerável apoio democrático. O projeto de lei, em homenagem a um estudante da Geórgia morto por um imigrante ilegal com antecedentes criminais, exige que o Departamento de Segurança Interna detenha imigrantes indocumentados se eles tiverem sido presos ou condenados por crimes como roubo, agressão a policiais ou causar morte. ou “lesão corporal grave a outra pessoa”.

Quarenta e seis democratas ajudou a aprovar a conta a Câmara; 12 senadores democratas também votaram a favor. Na verdade, dois senadores democratas, Rubén Gallego, do Arizona, e John Fetterman, da Pensilvânia, co-patrocinaram a versão do Senado. A vontade dos Democratas de conceder a Trump uma vitória legislativa antecipada tão significativa é uma prova não só da popularidade do novo presidente, mas também da mudança de atitude do país em relação à imigração ilegal.

Não se engane: os democratas progressistas nunca aceitarão quaisquer limites à imigração, legal ou ilegal. O esquerdista Vox denunciou o que ele chamou de “o novo e duro projeto de lei de imigração do Congresso”. Bernie Sanders, Elizabeth Warren e outros senadores ultraliberais votaram contra a medida. alguns dizem o projeto negará os direitos dos criminosos que estão ilegalmente nos EUA. Acontece que o país está mais preocupado com os direitos de Laken Riley, e com razão.

Esses democratas estão fora de sintonia. Como até Vox admitiu No outono passado, a imigração tornou-se uma das questões mais críticas dos eleitores durante a campanha. Os republicanos e um número recorde de independentes disseram aos investigadores que essa era a sua principal questão. Os imigrantes e os seus apoiantes podem agradecer à Casa Branca de Biden por irritar a nação ao encorajar o afluxo de ilegais a ficar totalmente fora de controlo.

Trump prometeu trazer ordem às nossas fronteiras e já fez progressos significativos. Quase da noite para o dia, o fluxo de pessoas que atravessa a nossa fronteira sul tem reduzido a um gotejamento. Tom Homan, o sensato czar da fronteira de Trump, disse à Fox News que no segundo dia da nova administração, o número de pessoas que entram nos Estados Unidos sem documentos totalizou 766uma mudança dramática em relação aos milhares de pessoas que foram autorizadas a cruzar a fronteira sul todos os dias sob Biden.

Além disso, Homan informou que em apenas 24 horas o ICE prendeu mais de 308 “criminosos graves”, incluindo um violador de crianças e vários assassinos. Essas pessoas serão levadas perante um juiz e provavelmente deportadas. O país deveria comemorar a sua eliminação.

Para outros, residentes de longa data como Carmen, que contribuíram para a nossa economia e cometeram um único crime (entrada ilegal), o país se reunirá em apoio, garantido. Trump precisa de resolver este problema antes que ele atrapalhe a sua agenda de imigração.

