Biden entregará a Medalha Presidencial da Liberdade a Hillary Clinton, George Soros e Lionel Messi

O presidente dos EUA, Joe Biden, nomeou a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o estilista Ralph Lauren, a estrela do futebol Lionel Messi, o ex-secretário de Defesa Ashton Carter e o controverso investidor George Soros, juntamente com outras 14 pessoas, para a prestigiada Medalha Presidencial da Liberdade.

A Medalha Presidencial da Liberdade, que é a mais alta honraria civil do país, seria entregue aos destinatários em uma cerimônia na Casa Branca por Biden na tarde de sábado (4 de janeiro de 2025).

O prestigioso prêmio é concedido a indivíduos que fizeram contribuições exemplares para a prosperidade, valores ou segurança dos Estados Unidos, a paz mundial ou outros empreendimentos sociais, públicos ou privados importantes, disse a Casa Branca no sábado (4 de janeiro de 2025) .

Biden acredita que os grandes líderes mantêm a fé, dão a todos uma oportunidade justa e colocam a decência acima de tudo. Estas dezenove pessoas são grandes líderes que fizeram da América e do mundo um lugar melhor.

São grandes líderes porque são boas pessoas que fizeram contribuições extraordinárias ao seu país e ao mundo, disse a Casa Branca.

Clinton fez história muitas vezes ao longo de décadas no serviço público, inclusive como a primeira primeira-dama eleita para o Senado dos Estados Unidos. Depois de servir como Secretária de Estado, ela se tornou a primeira mulher nomeada presidente por um grande partido político americano, disse a Casa Branca.

Soros é investidor, filantropo e fundador da Open Society Foundations.

“Através da sua rede de fundações, parceiros e projetos em mais de 120 países, o Sr. Soros concentrou-se em iniciativas globais que fortalecem a democracia, os direitos humanos, a educação e a justiça social”, afirmou a Casa Branca.

Soros, 94 anos, no passado recente falou abertamente contra o primeiro-ministro Narendra Modi. O governante BJP acredita que ele tentou interferir nas eleições indianas.

Na última sessão do Parlamento, o BJP levantou a questão das alegadas “ligações” dos líderes do Congresso com grupos apoiados por Soros envolvidos em actividades “anti-Índia”, provocando protestos vociferantes da oposição.

O Congresso, no entanto, rejeitou essas acusações. Em 2020, Soros criticou duramente o governo Modi ao discursar num evento no Fórum Económico Mundial (WEF) em Davos, dizendo que o nacionalismo estava a avançar e que o “maior revés” tinha ocorrido na Índia.

“Lionel Messi é o jogador mais condecorado da história do futebol profissional. “Ele apoia programas de saúde e educação para crianças em todo o mundo através da Fundação Leo Messi e atua como Embaixador da Boa Vontade do UNICEF”, disse a Casa Branca.

Fannie Lou Hamer, que transformou a luta pela justiça racial na América, e Ashton Carter, que serviu como 25º Secretário de Defesa e dedicou sua carreira a tornar a nação mais segura para todos, receberão postumamente a Medalha da Liberdade.

Robert Francis Kennedy é lembrado como um procurador-geral que lutou ferozmente contra a segregação racial e como um senador dos Estados Unidos que procurou abordar a pobreza e a desigualdade no país e como George W Romney, um empresário que serviu como presidente da American Motors Corporation, Eles são também concedido postumamente.

José Andrés, renomado inovador culinário hispano-americano que popularizou as tapas nos Estados Unidos; Bono, líder da lendária banda de rock U2 e ativista pioneiro contra a AIDS e a pobreza; Michael J. Fox, ator que ganhou cinco prêmios Emmy, quatro Globos de Ouro, dois Screen Actors Guild Awards e um Grammy; e Tim Gill, um empresário visionário cujo trabalho promoveu os direitos e a igualdade LGBTQI, são outros vencedores do prémio.

Outros homenageados incluem Jane Goodall, etóloga e conservacionista de renome mundial; Earvin “Magic” Johnson, um lendário jogador de basquete aposentado que levou o Los Angeles Lakers a cinco campeonatos; e Ralph Lauren, um designer de moda que redefiniu a indústria da moda com uma marca de estilo de vida que incorpora a elegância atemporal e a tradição americana.

William Sanford Nye inspirou e influenciou gerações de estudantes americanos como “Bill Nye, o Cientista”.

David M. Rubenstein, cofundador e copresidente do The Carlyle Group, onde construiu uma das empresas de investimento globais de maior sucesso, é conhecido pela sua filantropia e pelo seu generoso apoio à restauração de monumentos históricos e às instituições culturais do país.

George Stevens, Jr, premiado escritor, diretor, autor e dramaturgo; Denzel Washington, ator, diretor e produtor que ganhou dois Oscars, um Tony Award, dois Globos de Ouro e o Cecil B DeMille Lifetime Achievement Award de 2016 e Anna Wintour, um renomado ícone da moda que dirigiu a Vogue como editora. -chefe desde 1988, também receberá a Medalha da Liberdade.