Biden ganha tempo para imigrantes antes da posse de Trump

A administração Biden reforçou na sexta-feira um programa humanitário importante para imigrantes, ganhando tempo para os destinatários antes que o presidente eleito Trump faça o juramento de posse.

O Departamento de Segurança Interna anunciou a extensão das designações do Status de Proteção Temporária (TPS) para El Salvador, Sudão, Ucrânia e Venezuela.

Ao abrigo do TPS, os cidadãos de países considerados demasiado perigosos para deportação podem permanecer e trabalhar nos Estados Unidos enquanto as designações estiverem ativas. As designações podem ser concedidas ou prorrogadas por até 18 meses de cada vez.

Os defensores da imigração têm apelado ao Presidente Biden para exercer todo o poder executivo possível para proteger os imigrantes que poderiam tornar-se funcionalmente indocumentados e deportáveis ​​devido às ações tomadas durante a administração Trump.

José Palma, porta-voz da Aliança Nacional TPS, saudou a notícia, especialmente para os salvadorenhos, mas acrescentou que “centenas de milhares de migrantes do Haiti, Nepal, Nicarágua e outros países problemáticos continuam em grande perigo de perder as suas protecções e serem forçados a emigrar”. .” deixar.”

O TPS, um programa essencialmente criado ad hoc para refugiados de guerra salvadorenhos em 1990, enfrentou ataques durante a primeira administração Trump porque em muitos casos – incluindo El Salvador – extensões foram concedidas mais ou menos sumariamente, criando uma população permanente de beneficiários.

A primeira administração Trump procurou reduzir o programa através de desgaste, deixando expirar as designações, ameaçando, em muitos casos, expulsar os residentes de longa duração dos EUA do seu estatuto legal.

Embora a ação judicial e o timing tenham interrompido os esforços para desfazer o TPS, os defensores continuam temerosos de que uma nova administração Trump possa tentar novamente desfazer as proteções do programa.

“Embora a nova administração Trump tenha ameaçado cortar vias legais, o TPS é uma via legal crítica, permitindo aos beneficiários residir e trabalhar nos Estados Unidos quando não puderem regressar com segurança ao seu país de origem”, deputada Pramila Jayapal (D-Washington ) disse em um comunicado.

“Há muito trabalho a fazer para consertar o nosso sistema de imigração falido, mas estas designações são um passo importante para acrescentar certeza e estabilidade à vida de tantas famílias em todo este país. “Exorto a Administração a usar agressivamente as suas autoridades para designar TPS para todos os países elegíveis.”

Os beneficiários do TPS não têm um caminho claro para solicitar outros status de imigração, o que significa que muitos não têm escolha a não ser esperar por prorrogações, mesmo depois de décadas vivendo e trabalhando nos Estados Unidos.

Isto tornou algumas comunidades, como a diáspora salvadorenha, economicamente dependentes do programa. A administração Biden também aumentou significativamente as protecções do TPS para cidadãos venezuelanos e haitianos, elevando o número total de beneficiários do programa para mais de 800.000.

“Aplaudimos a administração Biden por tomar medidas para proteger mais de 830.000 imigrantes latinos, muitos dos quais vivem no nosso país há décadas, para que permaneçam com as suas famílias americanas, trabalhem legalmente nos Estados Unidos e continuem a contribuir para a economia. .da nossa nação.Investigaçãomostra que só em 2021, os detentores de TPS contribuíram com mais de 2,2 mil milhões de dólares em impostos, incluindo quase mil milhões de dólares para governos estaduais e locais. Eles também tinham US$ 8 bilhões em poder de compra, apoiando inúmeras empresas americanas”, disse Janet Murguía, presidente e CEO da UnidosUS.

O DHS anunciou as quatro prorrogações na sexta-feira por um período máximo de 18 meses, o que significa que a administração Trump terá de resolver a questão o mais tardar em 2026.

Fonte