O bilionário acusou o ex -presidente dos EUA de usar o dinheiro dos contribuintes para apoiar travessias ilegais de fronteira

Elon Musk acusou a administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, de redirecionar bilhões de dólares em significantes dos contribuintes, longe de ajudar os americanos necessitados e, em vez disso, os usou para apoiar os migrantes não irmãos.

O empresário é um aliado próximo do atual presidente dos EUA, Donald Trump, e administra o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), uma organização responsável pela redução do consumo estatal desnecessário.

Musk estava alto pela influência econômica da imigração ilegal, muitas vezes criticando ilegalmente o consumo de estados em serviços sociais para pessoas no país. Ele alegou que as políticas federais foram incentivadas por travessias ilegais de fronteira, colocando simultaneamente um ônus financeiro significativo para os cidadãos dos EUA.

"De acordo com a administração de Biden, bilhões de dólares foram transferidos de ajudar os americanos que precisam facilitar a imigração ilegal. Super bagunçado! " Musk afirmou na terça -feira no post no X.













Ele estimou anteriormente que a imigração ilegal custou aos contribuintes dos EUA mais de US $ 150 bilhões em apenas 2023, citando informações da Federação para a Reforma da Imigração dos EUA. Este número inclui despesas sobre saúde, educação e aplicação da lei.

O governo Bidana defendeu sua abordagem à imigração, alegando que equilibrou a implementação da fronteira com obrigações humanitárias. O governo anterior alegou que expandiu seus caminhos legais para os migrantes, ao deportar aqueles que não atendiam aos requisitos de asilo. No entanto, críticos como almíscar e muitos líderes republicanos afirmam que as políticas de Biden enfraqueceram a segurança da fronteira, incentivaram transições ilegais e tensos recursos do governo.

Musk demonstrou um interesse crescente em questões políticas e sociais, especialmente a imigração. Em 2023, ele visitou pessoalmente o Eagle Pass no Texas para testemunhar as condições na fronteira do US-México e conversou com as autoridades sobre os desafios que o Migrant Rush estabelece. Desde então, ele defende controles limitados e reformas mais fortes da política para suprimir a imigração ilegal.