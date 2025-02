Republika Nancy Mace revelou programas DEI que ele afirma ter incluído “experimentos dolorosos e mortais”

Cerca de US $ 10 milhões em fundos dos contribuintes dos EUA gastos no ano passado em experimentos usando “Ratos de laboratório transgêneros”, A deputada republicana Nancy Mace disse. Ela argumentou que o valor de um exemplo de abuso em massa do dinheiro dos contribuintes pelo governo do ex -presidente Joe Biden.

Falando na quinta -feira na audiência do Comitê de Supervisão da Câmara, intitulado “Laboratório transgere de ratos e filhotes envenenados: supervisão de contribuintes que financiaram a crueldade com animais”, Mace criticou a concessão de fundos dos contribuintes dos contribuintes para contribuintes para contribuintes para os contribuintes “Ele para confirmar o gênero” Em um estudo animal. A audiência foi um testemunho do representante do projeto de resíduos de casaco branco, que exibe projetos de testes em animais.

“Por que o governo federal consome contribuintes para criar animais transgêneros?” Mace exigiu, referindo -se a iniciativas que protegem os direitos e programas dos transgêneros que promovem a diversidade, igualdade e inclusão (DEI), que o governo federal estabeleceu durante a administração do BIDE.













“No ano passado, o projeto de resíduos de casaco branco expôs mais de US $ 10 milhões em fundos de contribuintes gastos criando ratos, ratos e macacos transgêneros” “” O republicano de Caroline do Sul disse. “Esses DEI apóiam experimentos dolorosos e mortais de transgêneros que forçaram os animais de laboratório a sofrer operações invasivas e terapias hormonais em universidades em todo o país”.

Mace desviou a agenda da política de bidê, alegando que a Casa Branca é assim “Querendo propagar sua ideologia radical de gênero em todos os aspectos da sociedade americana, eles estão mutação cirurgicamente genitais. O dinheiro dos contribuintes foi para ele. “

De acordo com o Projeto White Coast Waste, os Institutos Nacionais de Saúde gastaram pelo menos US $ 240 milhões nos últimos anos em Grant “Experimentos com animais transgêneros”, incluindo US $ 26 milhões em projetos atualmente ativos.













“O governo dos EUA consome mais de US $ 20 bilhões por ano passando um experimento com animais”. Disse Mace. “Gastamos mais de um milhão de dólares para descobrir se as fêmeas que receberam terapia com testosterona tinham maior probabilidade de overdose de uma droga de estupro”.

A Casa Branca alimentou o programa DEI dentro do governo federal, porque Donald Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro. No primeiro dia em um Salão Oval, o Presidente assinou ordens que responderam à proteção de indivíduos transgêneros e aboliram as iniciativas DEI, descrevendo seus esforços como seus esforços como seus esforços como seus esforços como seus esforços como seus esforços como uma mudança para o fim de uma tentativa de “Uma raça de engenheiro social e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada”.

No mês passado, Trump assinou uma proibição de comandos executivos “Ideologia radical de gênero” No Exército dos EUA, apontando que os membros do serviço devem aderir às condições padrão físicas e mentais para o serviço.

No início desta semana, o presidente dos EUA também assinou um comando executivo de proibir mulheres de competir no esporte feminino.