Biden não imporá proibição do TikTok: relatórios

Os relatórios alegam que o presidente Biden não fará cumprir a proibição do TikTok que entra em vigor no domingo, apenas um dia antes da posse presidencial, de acordo com vários relatórios, incluindo o Imprensa Associada.

Um funcionário do governo disse à AP que Biden deixará a decisão de implementar ou não a proibição ao presidente eleito Trump.

“Dado o momento em que entrará em vigor durante um fim de semana de feriado, um dia antes da posse, a implementação caberá ao próximo governo”, disse um funcionário da Casa Branca da mesma forma. político.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentários de The Hill.

Os democratas, incluindo o ex-líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, instaram a empresa chinesa de propriedade da ByteDance a desinvestir e vender a plataforma a um proprietário americano.

“Está claro que é necessário mais tempo para encontrar um comprador americano e não perturbar as vidas e meios de subsistência de milhões de americanos, de tantas pessoas influentes que construíram uma boa rede de seguidores”, disse Schumer no plenário na quinta-feira.

Legisladores próximos ao Vale do Silício argumentaram que a proibição é uma violação dos direitos da Primeira Emenda em um debate que questiona se o aplicativo é ou não uma ameaça à segurança nacional.

“Setenta e um por cento dos americanos querem proteger a privacidade dos dados. Apenas 31% querem banir o TikTok. O Congresso, A, não entende, na minha opinião, todas as mídias sociais e como elas funcionam, e B, está fora de sintonia com o que o povo americano deseja”, disse o deputado Ro Khanna (D-Califórnia). ano passado.

“Portanto, aprove uma lei para impedir que esses aplicativos, seja TikTok, Facebook ou YouTube, coletem dados. Esse projeto está na Comissão de Comércio da Câmara dos Deputados há anos e não avança”, enfatizou. “Em segundo lugar, aprovar uma lei que estabeleça que, se houver evidências de que os dados vão para a China, a Oracle e o TikTok serão responsabilizados, civil ou criminalmente”.

As suas sugestões devem agora ser transmitidas ao Presidente eleito Trump, que tem trabalhado para “salvar” a plataforma, pedindo ao Supremo Tribunal que adie uma decisão sobre a proibição enquanto ele negocia uma resolução.

O tribunal superior anunciou que compartilharia pelo menos uma opinião com o público na sexta-feira.

Fonte