Biden pede às tropas que ‘se lembrem de seu juramento’ em comentários finais aos militares

Na quinta-feira, o presidente Biden continuou a sua viagem de despedida a Washington, D.C., com extensos comentários finais aos militares dos EUA, elogiando o seu histórico de defesa enquanto elogiava os militares e instava-os a “lembrar-se do seu juramento” de defender a Constituição dos Estados Unidos.

“Nosso compromisso com a honra, com a integridade, com a unidade, com a proteção e a defesa não de uma pessoa, de um partido ou de um lugar, mas de uma ideia”, disse Biden. “Essa é a ideia pela qual gerações de militares lutaram, uma ideia que vocês juraram defender como nação. Nunca vivemos de acordo com essa ideia, mas nunca, jamais nos afastamos dela. Nosso país conta com vocês para garantir que assim será sempre.”

Biden, dirigindo-se a uma multidão de militares e oficiais, incluindo o secretário de Defesa Lloyd Austin, o presidente do Estado-Maior Conjunto, o general da Força Aérea Charles Q. Brown Jr., o vice-presidente Harris e a primeira-dama Jill Biden, momentos antes, tinha recebeu reconhecimento do Departamento de Defesa. Medalha de Defesa por Distinto Serviço Público.

Ele então subiu ao pódio para elogiar as tropas, marinheiros e aviadores por representarem “o caráter, a honestidade, a integridade (e) o comprometimento da América”.

“Cada vez que estou aqui, sinto muito orgulho de ser americano”, disse Biden na cerimônia de despedida na Base Conjunta Myers-Henderson Hall em Fort Myer, em Arlington, Virgínia.

“Servir como seu comandante-chefe foi a maior honra da minha vida. Embora esteja profundamente grato por sua gratidão e amor, estou aqui para agradecer. Obrigado pelo seu serviço à nossa nação, por me permitir testemunhar a sua bravura, o seu compromisso e o seu caráter.”

Ele continuou destacando uma série de ações durante seu tempo na Casa Branca, incluindo o investimento de “recursos recordes para combater o flagelo do suicídio militar”, levando o número de veteranos sem-teto a novos mínimos, mudanças no sistema de justiça militar, que ele diz que reduziu as taxas de agressão sexual pela primeira vez em quase uma década, acabando com a proibição do presidente eleito Trump de membros transexuais do serviço militar, criando mais oportunidades econômicas para cônjuges de militares e expandindo oportunidades para mulheres em cargos combate.

Biden dedicou vários minutos ao esforço da sua administração para promulgar a Lei PACT, legislação que aumenta o acesso aos cuidados de saúde para veteranos expostos a substâncias tóxicas e queimadas. A questão é particularmente importante para ele, dado que o seu filho mais velho, Beau Biden, morreu em 2015 depois de ter sido diagnosticado com cancro no cérebro, que se acredita ser uma consequência da exposição a sepulturas militares enquanto servia no Iraque.

Ele também elogiou as tropas pelo seu papel no fim da guerra do Afeganistão em agosto de 2021, uma retirada caótica e mortal que os seus adversários têm frequentemente criticado pela forma como lidaram.

“Quando lhe pedi para acabar com a guerra mais longa da nossa nação, ele aproveitou a ocasião… realizando a maior ponte aérea da história militar em qualquer guerra”, disse ele, “acredito que a história refletirá que foi a coisa certa a fazer, mas acho que “sei que foi difícil”, acrescentou, observando que carrega a dor de perder 13 militares durante a retirada “todos os dias”.

E apenas seis meses após o fim da guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e Biden apelou aos militares dos EUA para ajudar Kiev, “vocês não hesitaram. Mantiveste a Ucrânia na luta, treinaste soldados e pilotos ucranianos, as tropas reforçaram o flanco oriental da NATO e, acima de tudo, mostraste ao mundo que a América defende a liberdade.”

Ele também destacou os destacamentos dos EUA para o Médio Oriente após o ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro de 2023, que desencadeou vários conflitos regionais, incluindo entre Israel e o Irão e os seus representantes no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iémen.

“Vocês deram um passo à frente, realizando longas noites e longos destacamentos para enfraquecer o Hamas, para defender Israel contra ataques sem precedentes do Irão. Imagine se não tivéssemos. Se não liderarmos o mundo, quem liderará o mundo? Quem?”, disse Biden, levantando a voz.

Ele também destacou a nomeação da primeira mulher chefe de serviço e da primeira mulher para o Estado-Maior Conjunto na história dos EUA, a almirante Lisa Franchetti, que se tornou chefe de operações navais em novembro de 2023.

Concluindo suas observações, Biden acrescentou que tinha um pedido adicional para os militares, feito como alguém que “passou 50 anos de sua vida servindo seu país de uma maneira diferente”, referindo-se ao seu tempo no Senado dos Estados Unidos, como vice-presidente. presidente. presidente e como presidente.

“Lembre-se do seu juramento”, disse ele.

