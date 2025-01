Moscou, AO VIVO – O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, apresentou planos ao presidente Joe Biden para um possível ataque às instalações nucleares do Irão se Teerão acelerar o seu programa nuclear antes do termo do mandato de Biden, em 20 de janeiro.

A notícia relacionada foi veiculada pelo portal de notícias Axios na quinta-feira, 2 de janeiro de 2024, citando três fontes com conhecimento do assunto.

Embora a reunião, que até então era desconhecida do público e ocorreu há várias semanas e foi liderada por Sullivan, tenha sido considerada parte de um “planejamento cuidadoso do cenário”, ela não tinha a intenção de resultar em uma decisão de realizar um acidente vascular cerebral. disse uma autoridade dos EUA.

Acrescentou que não houve novos acontecimentos que pudessem desencadear outra reunião deste tipo.

Biden e a sua equipa discutiram várias opções e cenários para uma resposta dos EUA se o Irão acelerar o seu programa nuclear, como o enriquecimento de urânio a um nível de pureza de 90 por cento, disse o responsável.

A reunião não resultou em nenhuma decisão específica, nem era essa a intenção, acrescentou. Também não há actualmente qualquer discussão na Casa Branca sobre uma possível acção militar contra o Irão.

A fonte também disse que Sullivan e alguns outros apoiadores de Biden acreditam que enfraquecer as defesas aéreas do Irã, bem como enfraquecer os aliados de Teerã na região, poderia aumentar as chances de um ataque bem-sucedido e reduzir o risco de retaliação.

Rafael Grossi, chefe da agência nuclear da ONU, a AIEA, visitou anteriormente o Irão em Novembro para se reunir com altos funcionários locais e inspecionar várias instalações nucleares em Fordow e Natanz.

O objectivo da visita foi avaliar o progresso na implementação do Plano de Acção Conjunto Global (PACG).

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, garantiu a Grossi que Teerã não construiria armas nucleares.

 Militares VIVA: Presidente do Irã, Masoud Pezeshkian Foto: responsávelstatecraft.org

No início de 2015, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a China, a Rússia, os Estados Unidos e a França assinaram um acordo com o Irão que previa o alívio das sanções em troca de restrições ao programa nuclear iraniano.

No entanto, os Estados Unidos retiraram-se do PACG em 2018 e reimpuseram sanções a Teerão, anunciando posteriormente uma redução gradual do compromisso de Teerão com a investigação nuclear e as actividades de enriquecimento de urânio. (Formiga)