Biden reage ao ataque em Nova Orleans com ‘raiva e frustração’

O presidente Biden disse na quarta-feira que sua reação ao ataque em Nova Orleans que matou 10 pessoas e feriu dezenas de outras foi de “raiva e frustração”.

Falando aos repórteres na pista antes de seguir para Camp David, o presidente recusou-se a comentar mais detalhes, dizendo: “Não direi nada até ter todos os factos diante de mim”.

Um homem do Texas, que as autoridades identificaram como Shamsud-Din Jabbar, 42, dirigiu uma caminhonete contra a multidão na Bourbon Street, em Nova Orleans, nas primeiras horas do dia de Ano Novo. Jabbar morreu enquanto trocava tiros com a polícia.

O FBI disse que está investigando o evento de vítimas em massa como um “ato de terrorismo”. Uma bandeira do ISIS, armas e um suposto dispositivo explosivo improvisado (IED) foram encontrados no caminhão que Jabbar dirigia. Mais potenciais dispositivos explosivos improvisados ​​foram encontrados no French Quarter.

Biden disse em comunicado na quarta-feira que foi informado sobre o assunto e continuará recebendo atualizações ao longo do dia.

“Ordenei à minha equipe que garanta que todos os recursos estejam disponíveis enquanto as autoridades federais, estaduais e locais trabalham assiduamente para descobrir o que aconteceu o mais rápido possível e garantir que nenhuma ameaça de qualquer tipo permaneça”, disse ele. ditado.

“Meu coração está com as vítimas e suas famílias que estavam simplesmente tentando comemorar o feriado”, acrescentou Biden. “Não há justificativa para qualquer tipo de violência e não toleraremos quaisquer ataques a nenhuma das comunidades da nossa nação.”

