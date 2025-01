Biden sanciona projeto bipartidário de recreação ao ar livre

O presidente Biden assinou na segunda-feira um projeto de lei bipartidário que visa aumentar a recreação ao ar livre semanas após sua aprovação no Senado.

O projeto de lei, Lei de Expansão de Experiências de Recreação ao Ar Livre em Terras Públicas (EXPLORE), expandirá as oportunidades para os americanos em espaços públicos ao ar livre, como parques nacionais e florestas.

As suas disposições incluem melhor acesso para pessoas com deficiência e veteranos militares, proteções para escalada, melhor acesso a terras e águas públicas para fins recreativos e processos de licenciamento acelerados e taxas reduzidas para pequenas empresas que dependem de terras públicas.

Também permite oficialmente o uso de âncoras fixas para escalada, resolvendo uma polêmica anterior em que algumas áreas procuravam restringir tais âncoras em áreas florestais e de parques nacionais.

O projeto foi aprovado na Câmara de maioria republicana por votação verbal em abril, co-patrocinado pelo presidente do Comitê de Recursos Naturais, Bruce Westerman (R-Ark.) e Raúl Grijalva (D-Az.). Em Dezembro, no meio da luta da Câmara para aprovar legislação para financiar o governo dos EUA, o projecto de lei foi aprovado no Senado por consentimento unânime.

“Esta influente legislação bipartidária criará novas oportunidades para escaladores e ciclistas, aumentará o acesso para veteranos e militares, apoiará pequenas empresas e comunidades na economia de recreação ao ar livre e ajudará a modernizar e melhorar as experiências dos visitantes”, disse Westerman após a aprovação de dezembro. “Estou orgulhoso de apoiar esta legislação e grato por todo o trabalho árduo que levou a esta incrível vitória.”

A natureza relativamente incontroversa da legislação contrasta com outra medida relacionada com os recursos naturais adotada pela Casa Branca na segunda-feira, quando Biden anunciou que iria impor novas restrições à perfuração de petróleo offshore.

O presidente eleito, Trump, prometeu desfazer a medida ao assumir o cargo, enquanto Westerman disse que o novo Congresso “utilizará todas as ferramentas, incluindo a reconciliação, para restaurar e libertar estas receitas, aumentando a conservação, a resiliência costeira e a independência energética e garantindo que os Estados Unidos possam sobreviver. … nem a OPEP, nem a Rússia, nem a China lideram o mundo.”

Fonte