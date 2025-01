Biden se despedirá da nação em horário nobre no Salão Oval

O presidente Joe Biden fará um discurso de despedida à nação na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) no Salão Oval, cinco dias antes do presidente eleito Donald Trump tomar posse.

Os comentários do presidente às 20h00 horário do leste dos EUA serão sua última grande oportunidade de falar aos americanos e ao mundo antes de deixar o cargo ao meio-dia do dia 20 de janeiro. Eles seguirão um discurso na segunda-feira no Departamento de Estado, onde ele fará um discurso focado em seu legado em política externa.

Na sexta-feira (10 de janeiro), falando na Sala Roosevelt, Biden disse não acreditar que o abandono da corrida presidencial durante o verão ajudaria Trump a vencer as eleições.

Biden deixou o cargo em meio à enorme pressão dos democratas após um desempenho desastroso no debate, e Kamala Harris concorreu em seu lugar com apenas alguns meses para estabelecer uma campanha que normalmente leva anos para ser preparada.

“Acho que ela teria vencido o Sr. Trump e acho que Kamala poderia ter vencido Trump”, disse ele. “Achei importante unificar o partido. Embora achasse que poderia vencer novamente, achei melhor unificar o jogo.”

Biden disse que não queria fazer com que um partido dividido perdesse as eleições, acrescentando: “É por isso que me afastei. Mas eu tinha certeza de que ela poderia vencer.”

A secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, disse aos repórteres na sexta-feira que Biden refletiria sobre seus “mais de 50 anos como servidor público” em seu discurso de segunda-feira.

“Ele tem algumas ideias sobre o futuro, não apenas do país, mas sobre como este país avança como líder, quando se pensa em eventos globais, questões globais importantes, e ele certamente irá expor isso”, disse ele.