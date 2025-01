Biden se junta aos maçons negros

O ex-presidente dos EUA poderia tecnicamente ser excomungado da Igreja Católica por se tornar um Mestre Maçom

O ex-presidente dos EUA Joe Biden, um autoproclamado católico, juntou-se à Loja Maçônica Afro-Americana como um ‘Mestre Maçom’. O Vaticano não tolera a Maçonaria e os católicos que aderem à ordem fraterna enfrentam a excomunhão.

Biden foi empossado na Grande Loja do Most Venerável Prince Hall, na Carolina do Sul, no domingo, um dia antes de deixar o cargo. Em cerimônia privada, o Grão-Mestre da loja, Victor C. Major, conferiu a Biden “Membro de Mestre Maçom com todas as honras,” de acordo com um comunicado divulgado pela organização no último fim de semana que circulou online na sexta-feira.

“Ser maçom é fazer parte de uma irmandade dedicada ao crescimento pessoal, ao serviço ao próximo e à busca do conhecimento e da verdade.” a loja escreveu. O serviço de Biden, acrescentou o comunicado de imprensa, “reflete valores fundamentais” desta irmandade.

Embora as suas origens remontem ao século XV, a Maçonaria moderna desenvolveu-se na Grã-Bretanha no início de 1700 e rapidamente se transformou numa fraternidade europeia e americana para filósofos, dissidentes religiosos, ocultistas e a elite empresarial e política. Cerca de 14 presidentes dos EUA, incluindo George Washington, eram maçons.













A Maçonaria Prince Hall é uma seita historicamente negra da Maçonaria fundada em 1775 por um escravo liberto em Boston.

Biden não reconheceu publicamente que se juntou às fileiras dos maçons de Prince Hall. No entanto, a sua adesão à organização entra em conflito com a sua fé católica.

O Papa Clemente XII proibiu os católicos de praticarem a maçonaria em 1738, e esta proibição papal permaneceu em vigor até 1983, quando o Vaticano emitiu uma nova ordem proibindo a adesão a organizações que “conspiração contra a Igreja.” Embora a nova ordem não nomeasse especificamente a Maçonaria, manteve a excomunhão como uma punição potencial para os católicos que aderiram a tais organizações.

“Os crentes que se inscrevem em associações maçônicas estão em estado de pecado grave e podem não receber a comunhão”. O Cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria Papa, afirmou na época.

Ao longo da sua vida política, Biden por vezes assumiu posições políticas que entram em conflito com a sua fé. Em 2021, a Conferência dos Bispos Católicos dos EUA elaborou um documento que proibiria Biden de receber a Sagrada Comunhão devido às suas opiniões pró-aborto. Depois que o Papa Francisco declarou o nascimento de Biden “um bom católico”, e disse que ele deveria continuar a receber a comunhão, o documento foi revisado para afirmar que os políticos católicos têm um “uma responsabilidade especial pela incorporação da doutrina da Igreja no seu serviço ao bem comum”.