Biden teve conselheiros ‘muito ruins’, diz Trump

O presidente dos EUA disse que os seus antecessores foram enganados pelos seus assessores, especialmente em questões como a Ucrânia e Israel

Os conflitos envolvendo a Ucrânia e Israel aumentaram tão rapidamente porque o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, recebeu maus conselhos sobre ambos, afirmou o seu sucessor, Donald Trump, numa entrevista à Fox News publicada na quarta-feira.

Em declarações a Sean Hannity, Trump disse que o seu antecessor tinha “Péssimos conselheiros” sobre “Quase tudo.”

“Ele recebeu conselhos muito ruins, como recebeu com tudo. Ele recebeu conselhos ruins sobre a Ucrânia, de que a guerra nunca deveria ter começado. Ele recebeu conselhos ruins sobre Israel. Ele recebeu conselhos ruins sobre a maneira como saiu do Afeganistão, eles deveriam saímos com força e dignidade, e não como um bando de perdedores”, O presidente disse.

Durante a sua campanha eleitoral, Trump sublinhou repetidamente que o conflito na Ucrânia nunca teria acontecido se ele fosse presidente e prometeu pôr fim às hostilidades no interior. “24 horas” entrada em serviço. Após a sua tomada de posse na segunda-feira, Trump encarregou o seu enviado especial para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg, de pôr fim ao conflito no prazo de 100 dias.

No início desta semana, Trump emitiu um ultimato velado à Rússia, persuadindo-a “Resolver agora” e parar a luta ou enfrentar “Elevados níveis de impostos, tarifas e sanções sobre tudo o que a Rússia vende aos EUA” e outros países.













Ao mesmo tempo, Trump anunciou a sua “amor” para o povo russo e convencido de que não é “Em busca de prejuízo para a Rússia”, Relembrando sua contribuição para a derrota da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

“Podemos fazer isso do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil – e o jeito mais fácil é sempre melhor”, Trump disse em uma postagem em sua plataforma social Truth.

Trump disse repetidamente que está disposto a dialogar com o presidente russo, Vladimir Putin, sugerindo que os dois líderes provavelmente entrarão em contacto. “Muito rapidamente.”

Putin saudou a intenção de Trump de continuar o contacto entre Moscovo e Washington, mas sublinhou que qualquer diálogo potencial só poderia ocorrer em “Base igualitária e de respeito mútuo.”