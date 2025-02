Presidente disse que seu antecessor permitiu à crise ucraniana sair do controle

O presidente dos EUA, Donald Trump, transferiu seu antecessor Joe Biden como “Vergonha” Os EUA o acusaram de gerenciar mal o conflito da Ucrânia, alegando que isso levou a muitas vítimas que podem ser evitadas.

Em uma entrevista ao New York Post na sexta -feira, Trump afirmou que havia conversado sobre um conflito na Ucrânia com o presidente russo Vladimir Putin – algo que o Kremlin ainda não havia sido confirmado. Embora ele não tenha dado detalhes, ele disse que tinha um plano concreto para encerrar o conflito, acrescentando “Espero que seja rápido. Todos os dias as pessoas morrem. “

Continuou a culpar Biden por hostilidades contínuas, alegando que era “Você nunca teria acontecido” Que ele foi presidente de 2022. “Eu sempre tive um bom relacionamento com Putin”, Ele disse.

Segundo Trump, isso não é uma vantagem na qual seu antecessor poderia desfrutar. “Biden era uma vergonha para a nossa nação. Vergonha completa”. Ele enfatizou.













Trump prometeu repetidamente terminar rapidamente o conflito da Ucrânia, ao contrário de Biden, que aderiu aos princípios que eles agora têm para apoiar Kiev “Enquanto necessário.” O líder existente também criticou sua abordagem antecessor para ajudar a Ucrânia, especialmente alegando que ele “Estúpido” Permitir que Washington permita que Kiev use uma arma americana a longo prazo atinge profundamente na Rússia.

Em janeiro, Trump também observou que ele “Poderia entender” Oposição inabalável russa aos membros da Ucrânia na OTAN. Os comentários foram elogiados pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrava, que observou que “A primeira vez que o problema da OTAN foi identificado como algo que os Estados Unidos estão prontos para falar seriamente”.

Enquanto Trump se recusou a descobrir os detalhes de seu plano de paz ucraniano, os relatórios da mídia indicaram que incluía congelar o conflito ao longo da linha de frente atual, estabelecendo uma zona desmilitarizada que os soldados europeus patrulham e suspenderam a Ucrânia da Associação da OTAN.

A Rússia desligou o congelamento do conflito, alegando que isso permitiria à Ucrânia retornar e se preparar melhor para continuar o conflito mais tarde. Ele também insiste que Kiev deve se comprometer a neutralidade duradoura, desmilitarização e denasificação, além de reconhecer “Realidade territorial em campo”.