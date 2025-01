O presidente Biden viajará para Nova Orleans na segunda-feira após o ataque de Ano Novo que matou 15 pessoas, incluindo o agressor, e feriu pelo menos outras 35.

Biden será acompanhado na viagem pela primeira-dama Jill Biden e “chorará com as famílias e membros da comunidade afetados pelo trágico ataque de 1º de janeiro e se reunirá com autoridades no local”, anunciou a Casa Branca na sexta-feira.

O homem que dirigiu um caminhão contra uma multidão em Nova Orleans foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão americano do Texas que carregava uma bandeira do grupo extremista ISIS no trailer do veículo que alugou para o ataque. Ele serviu na ativa no Exército dos EUA.

Biden e o FBI disseram na quinta-feira que Jabbar agiu sozinho.

O presidente se reuniu com sua equipe de Segurança Interna esta semana e disse aos repórteres que não há evidências de uma conexão entre Jabbar e o homem que morreu na explosão do Cybertruck na quarta-feira em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas, que foi identificado como Matthew Alan Livelsberger. . .

Jabbar plantou explosivos nas proximidades de Nova Orleans e tinha um detonador remoto em seu veículo.

Por causa do ataque, o Sugar Bowl do futebol universitário em Nova Orleans foi adiado de quarta para quinta. A Bourbon Street fechou durante a investigação, mas reabriu na quinta-feira.

O presidente eleito Trump, após o ataque, criticou a Truth Social de que a fronteira sob a administração Biden levou a crimes violentos e atribuiu a situação da imigração nos EUA aos incidentes em Nova Orleães, bem como em Las Vegas.

