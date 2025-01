Biden visitará a Igreja Batista Missionária Real em Charleston em sua última viagem como presidente

O presidente Biden comparecerá ao culto na Igreja Batista Missionária Real em Charleston, SC, para sua última viagem como presidente no domingo, um dia antes da posse do presidente eleito Trump.

O presidente fará comentários na cerimônia para marcar o Dia de Martin Luther King Jr., que é segunda-feira, sobre o legado de King. Biden, junto com a primeira-dama Jill Biden, visitará então o Museu Internacional Afro-Americano, onde se reunirá com os participantes do evento e também fará comentários.

Biden escolheu a Carolina do Sul para a viagem final de sua presidência depois que o estado foi fundamental para impulsioná-lo à vitória em 2020. A campanha primária democrata de Biden foi considerada praticamente encerrada até o endosso do deputado Jim Clyburn (D.S.C.) perante o Sul democrata. Carolina, o que é em grande parte atribuído ao fato de Biden ter vencido a indicação. Biden concedeu a Clyburn a Medalha da Liberdade em maio.

Biden fez várias viagens ao estado de Palmetto durante sua presidência, inclusive para comparecer ao funeral da Rev. Clementa Pinckney após seu assassinato no tiroteio na Igreja Mãe Emmanuel, onde um atirador da supremacia branca matou nove fiéis em 2015.

Biden também visitou Madre Emanuel em janeiro de 2024, durante a qual reconheceu que é presidente por causa da comunidade negra e da Carolina do Sul. O seu discurso foi interrompido por manifestantes que pediam na altura um cessar-fogo em Gaza.

O presidente havia planejado que sua última viagem internacional de sua presidência seria à Itália, mas cancelou a viagem devido aos devastadores incêndios florestais em Los Angeles. Apesar da viagem cancelada, entregou com distinção a Medalha Presidencial da Liberdade ao Papa Francisco e conversou com ele por telefone.

