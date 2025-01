A ex-primeira-ministra georgiana Bidzina Ivanishvili, fundadora do partido governante Georgian Dream, foi sancionada pelos Estados Unidos. Numa declaração de 27 de Dezembro, o Secretário de Estado Antony Blinken acusou o multimilionário, cujo património líquido de 7,6 mil milhões de dólares excede um quarto do PIB do país, de tentar “inviabilizar o futuro euro-atlântico da Geórgia em benefício da Rússia”.

Dois dias depois, Mikheil Kavelashvili, ex-atacante do Manchester City, assumiu a presidência da ex-república soviética, substituindo o pró-ocidental Salomé Zourabichvili.

Antes das sanções contra Ivanishvili ocorreram as “disputadas” eleições de 26 de outubro. Desafiando as previsões dos investigadores, a autoridade eleitoral do país anunciou a vitória do Sonho Georgiano, expandindo o seu controlo no poder durante 12 anos desde a sua formação em 2012. No final de Novembro, o Primeiro-Ministro Irakli Kobakhidze decidiu suspender as conversações sobre os planos de adesão à UE. Isto provocou protestos que continuaram até hoje e até levaram o então presidente Zourabichvili, outrora um apoiante do Sonho Georgiano, a confrontar o partido.

Num desses protestos, uma efígie do Sr. Ivanishvili foi queimada. Porque os cidadãos acreditam que, embora o seu mandato como Primeiro-Ministro tenha durado pouco mais de um ano, entre 2012 e 2013, o bilionário continua a lançar uma sombra sobre o sonho georgiano e as suas políticas.

Tal como a Geórgia, o passado, o presente e o futuro de Ivanishvili também estão interligados com os do seu vizinho maior. Nascido em 1956 em Chorvila, Geórgia Ocidental, o Sr. Ivanishvili formou-se em engenharia em Tbilisi e depois obteve o diploma de bacharel em economia em Moscou. Ele começou no crepúsculo da União Soviética vendendo eletrônicos, antes de expandir para a mineração e estabelecer seu próprio banco, o Rossiyskiy Kredit.

Links com Moscou

Os relatórios sugerem que o primeiro encontro do homem de 68 anos com a burocracia russa ocorreu quando seu irmão foi sequestrado na época. Para garantir a sua libertação, Ivanishvili recorreu ao serviço secreto russo.

Outro relatório sugere o seu papel no Semibankirschina, um grupo formado em 1996 para financiar a reeleição do então presidente russo Boris Yeltsin, cujo índice de aprovação caiu para 3%. Ivanishvili foi encarregado de financiar a campanha eleitoral de Alexander Lebed, candidato criado para dividir os votos do líder comunista Gennady Zyuganov. O reembolso do dinheiro ao grupo foi realizado através do leilão de empresas estatais organizado pelo governo de Yeltsin, no âmbito de programas de empréstimos por ações. No entanto, com a ascensão de Vladimir Putin à presidência na década de 2000, muitos destes empresários começaram a controlar a situação.

Ivanishvili deu o passo político quando o país estava desiludido com o governo de Mikheil Saakashvili, o presidente que presidiu a guerra de 2008 com a Rússia, na qual a Geórgia cedeu 20% do seu território. Ivanishvili despertou esperança nas pessoas ao apresentar a sua visão de uma democracia socialista na sua cidade natal, Chorvila. Além disso, foi construído um castelo no topo de uma montanha em Tbilisi, com heliporto, uma galeria de arte e um tanque de tubarões. O Sr. Saakashvili está atualmente na prisão.

No final, Ivanishvili e outros líderes do Georgian Dream conseguiram pintar um quadro. Aquele em que infundiram retórica antiocidental; defendeu “valores cristãos” e comentários homofóbicos e transfóbicos; propagou uma teoria sobre um “Partido da Guerra Global”; e citou a guerra na Ucrânia para vender a sua visão de paz. A percentagem de votos do partido no coração da Geórgia é uma prova da popularidade destes valores.

Em conflito com eles está outro grupo de georgianos que procuram a integração com a UE. Mas o apoio ocidental à oposição afirma que as eleições de Outubro foram fraudulentas e as subsequentes sanções dos EUA contra Ivanishvili deterioraram ainda mais as relações entre o sonho georgiano e as capitais ocidentais. À medida que o Georgian Dream, sem se deixar abater pelos protestos e pelas tácticas de pressão do Ocidente, aumenta o seu controlo sobre o Estado, Ivanishvili continua a ser o poder por detrás do trono.