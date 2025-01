Big Buck Hunter: Ultimate Trophy Trailer anuncia data de lançamento iminente

Jogar Mechanix e Entretenimento GameMill anunciou a entrada mais recente no longo prazo Caçador de grandes fanfarrões franquia. Desta vez, o clássico arcade chega aos consoles e PC com Big Buck Hunter: Troféu Final. Um novo trailer do anúncio revela que ele chegará PS5, Xbox Série X|S, interruptor nintendoe computador pessoal em 11 de abril de 2025.

O que é Big Buck Hunter: Ultimate Trophy?

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy é a “experiência definitiva do Big Buck Hunter”. Apresenta mais de três vezes o conteúdo dos jogos de console anteriores da série, com nove aventuras únicas com animais. Os jogadores podem visitar 135 locais de caça em 27 caminhadas diferentes. O jogo também inclui 27 jogos bônus favoritos dos fãs, como Pappy’s Moonshine Factory e Space Attack.

“Prepare-se para bloquear, atacar e conquistar a natureza como nunca antes com Big Buck Hunter: Ultimate Trophy”, diz a descrição oficial do jogo. “Esta experiência em casa leva o jogo de caça arcade mais vendido a novos patamares emocionantes, oferecendo mais de três vezes o conteúdo da oferta anterior de console da franquia. Derrube a maior variedade de animais já criada, desde alces e ovelhas selvagens até troféus perigosos como ursos pardos e leões, em uma ampla variedade de ambientes gloriosos.”

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy também apresenta multijogador simultâneo e baseado em turnos, jogabilidade aprimorada, uma sala de troféus reimaginada e ambientes e visuais aprimorados.

Haverá também um DLC chamado Mythic Hunting Pack. Este conteúdo adicional inclui duas aventuras de animais com Zombie Deer, Buckzilla e jogos de bônus adicionais.

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy será lançado por US$ 39,99. Estará disponível digitalmente para consola nas lojas digitais habituais. Os jogadores de PC podem comprá-lo no Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. O DLC Mythic Hunting Pack custará US$ 14,99. Isso significa que os jogadores podem obter tudo por menos de US$ 60.