O primeiro -ministro de Bihar, Nithis Kumar, cumprimenta Govrnor Arif Mohammad Khan durante a celebração do 76º dia da República, em Gandhi Maidan, em Patna, no sábado. O deputado estadual CM Samrat Choudhary também é visto. | Crédito da foto: Ani

O primeiro -ministro de Bihar, Niten Kumar, permaneceu conspícuo por sua ausência em uma recepção organizada pelo governador Arif Mohammad Khan aqui por ocasião do Dia da República no domingo (26 de janeiro de 2025).

Kumar, que levou a Gandhi Maidan na manhã de domingo, 26 de janeiro, a comparecer ao desfile do Dia da República inspecionado pelo governador, não apareceu no Raj Bhavan, localizado no outro lado da estrada de seu Casa, à tarde.

As línguas estavam se movendo nos círculos políticos sobre a incapacidade do Supremo de JD (U) de participar da recepção e também visitar um ‘Mahadalit tola’, um ritual seguido pelo CM mais antigo ao longo de seu mandato.

Uma fonte próxima ao primeiro -ministro disse que Kumar estava “indisposto” e começou a se sentir atenuado após o desfile do dia da República, onde estava apesar de não estar no rosa da saúde. É provável que o primeiro -ministro se recupere depois de descansar por alguns dias, acrescentou a fonte.

Enquanto isso, o Secretariado do Departamento de Gabinete lançou uma comunicação que indicava que a próxima seção do ‘Pragati Yatra’ de todo o estado para o CM, que começaria a partir de segunda -feira (27 de janeiro de 2025), foi “reprogramado devido a razões inevitáveis.

Yatra começará agora em 28 de janeiro.