O primeiro-ministro de Bihaha, Nithis Kumar, parabenizou atletas e para-que por suas realizações e contribuições para suas respectivas disciplinas esportivas, durante o Sportstar Focus Bihar Coconclave, realizado no centro da cidade de Taj, em Patna, na sexta-feira (24 de janeiro de 2025).

Os jogadores parabenizados incluíram o medalhista de prata paralímpica Deepa Malik, o boxeador vencedor da medalha olímpica de bronze Vijender Singh, o medalhista duplo do bronze de bronze bronze pr Sreesih, o dipalista paralímpico sharad Kumar, o olímpico de seis tempos de shia. Equipe, a equipe de Hocey, Harendra Singh Harendra.

As estrelas do esporte foram homenageadas com um chal e um peixe prateado coberto.

De acordo com a tradição do conclave Sportstar, dois prêmios especiais foram concedidos a atletas estaduais. Decatteleta Jai ​​Prakash Singh ganhou o prêmio e talento de campeão do Unsung por adolescentes xadrez, Md. Reyan embolsou a jovem honra do Triumph. Ambos receberam um prêmio em dinheiro de ₹ 50.000 cada.