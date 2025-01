Bilheteria de Mufasa se aproxima de US$ 550 milhões após ultrapassar Venom 3

disney Mufasa: O Rei Leão está rugindo nas bilheterias ao se aproximar da marca de US$ 550 milhões, ultrapassando a marca da Sony. Veneno 3 no processo.

Dirigido por Barry Jenkins, Mufasa: O Rei Leão chegou aos cinemas de todo o mundo em 20 de dezembro de 2024. Apresentando um elenco talentoso com estrelas como Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Tiffany Boone, Kelvin Harrison Jr e mais, o filme é uma prequela de o filme de 2019 O Rei Leão.

Mufasa: Bilheteria do Rei Leão ocupa o 9º lugar entre os 10 melhores filmes de 2024

Mufasa: O Rei Leão está apresentando um crescimento constante nas bilheterias ao entrar em seu quarto fim de semana. De acordo com um relatório de Prazo finalO faturamento mundial de Mufasa agora é de US$ 539,7 milhões, levando-o ao nono lugar na lista de bilheteria global em 2024. O filme pretende atingir a marca de US$ 550 milhões em breve.

A prequela ultrapassou a sequência de sucesso da Sony Entertainment, Venom: The Last Dance, ao ultrapassar o faturamento total de The Last Dance de US$ 478 milhões.

Abaixo estão os 10 melhores filmes de 2024 como estão agora, de acordo com bilheteria:

De dentro para fora 2 – $ 1.698.778.437

Deadpool e Wolverine – $ 1.338.073.645

Moana 2 – $ 989.755.208

Meu Malvado Favorito 4 – $ 969.183.984

Duna: Parte Dois – $ 714.444.358

Perverso – $ 697.615.060 *

Godzilla x Kong: O Novo Império – $ 571.750.016

Kung Fu Panda 4 – $ 547.689.492

Mufasa: O Rei Leão – US$ 539.677.479*

Venom: A Última Dança – $ 478.103.649

As coleções de Mufasa: O Rei Leão continuam a crescer em ritmo constante, então o filme provavelmente subirá na lista. A produção da Disney tem chances de chegar ao número 7 e ultrapassar Godzilla x Kong: O Novo Império.

No entanto, será uma batalha difícil para a prequela da Disney superar as coleções de Wicked e Timothee Chalamet de Ariana Grande e Cynthia Erivo e Dune: Parte Dois de Zendaya.